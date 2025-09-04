Waniliowy hit TikToka. Zamiennik luksusu kupisz za 23 zł

Półki Rossmanna pełne są tańszych odpowiedników znanych i luksusowych marek, które w ostatnich latach zdobyły ogromną popularność. Największym hitem są zapachy Pheym – marka oferuje dziewięć wód toaletowych i mgiełek do ciała, z których wiele porównywanych jest do kultowych, niedostępnych w Polsce niszowych perfum.

Tańsze zamienniki

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Cherish, uznawany za alternatywę dla słynnego Lost Cherry Toma Forda, kosztującego nawet 1400 zł za 100 ml. Wersja Rossmanna to wydatek 49,99 zł, a w promocjach można kupić ją znacznie taniej.

Kompozycja łączy nuty czereśni, śliwki, likieru i wanilii, tworząc słodki, uwodzicielski zapach, lżejszy od oryginału, dzięki czemu dobrze sprawdza się na co dzień.

Promocja w Rossmannie

Od 3 września w Rossmannie trwa promocja na mgiełki Pheym. Cena za butelkę 128 ml spadła z 32,99 zł do 22,99 zł. Klientki mogą wybierać spośród trzech wariantów:

Oasis – karmel z nutą bergamotki,

– karmel z nutą bergamotki, Vivid – wanilia z olejkiem cedrowym,

– wanilia z olejkiem cedrowym, Genesis – liczi z dodatkiem mandarynki.

Najwięcej emocji budzi Vivid, który użytkowniczki TikToka porównują do niedostępnego w Polsce niszowego Vanilya by S. Ishira z Kataru. To elegancka wariacja na bazie wanilii, kojarzona również z perfumami Kayali Vanilla 28, kosztującymi w Sephorze prawie 560 zł.

Wersja Rossmanna prezentuje inne akordy – w nutach głowy pojawiają się aldehydy i śliwka, w sercu róża, heliotrop i piżmo, a baza łączy wanilię, czekoladę i piżmo. Klientki chwalą mgiełkę za przyjemny i delikatny zapach oraz zaskakującą trwałość, jak na tego typu produkt.

Choć nie są to oryginalne kompozycje luksusowych marek, zamienniki Pheym robią furorę wśród klientek Rossmanna. Dzięki niskiej cenie i promocjom wiele osób może pozwolić sobie na zapach inspirowany perfumami z najwyższej półki.

