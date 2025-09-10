Ostatnia szansa na 28 tys. zł dofinansowania. Termin mija 31 października

Program „Mój Prąd” wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To ostatnie tygodnie, by złożyć wniosek o dofinansowanie – nabór potrwa do 31 października 2025 r., choć może zakończyć się wcześniej z powodu wyczerpania środków. Pula na obecną edycję wynosi 1,8 mld zł, a złożone dotąd wnioski opiewają już na 1,764 mld zł, co oznacza, że do rozdysponowania zostało tylko 85,6 mln zł – zaledwie 4,63 proc. całego budżetu.

Dopłaty do instalacji

„Mój Prąd” umożliwia uzyskanie dopłat do instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii elektrycznej i cieplnej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 28 tys. zł i może sięgnąć połowy kosztów kwalifikowanych inwestycji. Warunkiem skorzystania z programu jest rozliczanie się w systemie net-billing. Dla instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia po 1 sierpnia 2024 r. wymagane jest jednoczesne zainwestowanie w magazyn energii lub magazyn ciepła.

Popularność programu potwierdzają liczby. Od 2 września 2024 r., kiedy ruszył nabór, złożono 117 tys. wniosków. Najwięcej z nich dotyczyło instalacji fotowoltaicznych – aż 110 tys. Kolejne 69 tys. obejmowało magazyny energii elektrycznej, a 19 tys. – magazyny ciepła.

Dla kogo pieniądze?

Dofinansowanie skierowane jest do prosumentów, czyli osób, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby i jednocześnie przekazują jej nadwyżki do sieci. Warunkiem jest również posiadanie umowy sprzedaży energii z operatorem systemu dystrybucyjnego. O wsparcie mogą ubiegać się ci, którzy ponieśli wydatki na instalację PV po 1 stycznia 2021 r.

Aby złożyć wniosek, trzeba przygotować dokumentację w formie elektronicznej. Niezbędne są m.in.: potwierdzenie zgłoszenia instalacji do operatora, dokument przyłączenia, faktury lub paragony imienne wraz z dowodami płatności, dokumenty dotyczące dodatkowych urządzeń oraz potwierdzenie rozliczania się w systemie net-billing. Wniosek składa się przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Warto się pospieszyć – przy tak dużym zainteresowaniu istnieje ryzyko, że nabór zostanie zakończony przed 31 października.

