Ile kosztuje drewno opałowe? Ceny w górę o 20 proc. w rok

Wrzesień 2025 roku przyniósł wyraźny wzrost cen drewna opałowego w Polsce. Według danych serwisu murator.pl metr sześcienny opału kosztuje obecnie od 150 do nawet 500 zł, w zależności od gatunku i jakości drewna. W porównaniu z wrześniem 2024 roku oznacza to podwyżki rzędu 10–20 proc.

Ceny drewna

Najtańsze pozostaje drewno iglaste, takie jak sosna i świerk, które można kupić od 172 zł za metr sześcienny. Droższe jest drewno liściaste, uznawane za bardziej kaloryczne i wydajne. Buk czy grab osiągają ceny dochodzące do 550 zł za metr sześcienny.

Ceny różnią się także w zależności od miejsca zakupu. W marketach budowlanych są zwykle wyższe, ponieważ klienci płacą dodatkowo za wygodę pakowania i łatwiejszy transport. Bardziej opłacalny bywa zakup bezpośrednio u producenta, szczególnie przy większych zamówieniach.

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma wilgotność drewna. Najlepsze jest sezonowane, które zawiera mniej niż 20 proc. wody. Takie paliwo spala się efektywnie, dając więcej ciepła i mniej dymu. Drewno o wyższej wilgotności jest wprawdzie tańsze, lecz aby uzyskało pełną wartość opałową, powinno być przechowywane co najmniej jeden sezon w suchym i przewiewnym miejscu.

Co wpływa na ceny opału

Na cenę opału wpływają nie tylko cechy samego drewna, ale również czynniki gospodarcze. Inflacja oraz rosnące koszty transportu sprawiają, że opał drożeje. Analitycy przewidują, że jesienią 2025 roku ceny mogą jeszcze wzrosnąć, dlatego wiele osób decyduje się na wcześniejsze zakupy, by uniknąć dodatkowych wydatków w sezonie grzewczym.

Kupując opał od prywatnych sprzedawców, warto dokładnie sprawdzić deklarowaną wilgotność. Choć ceny mogą być atrakcyjniejsze, istnieje ryzyko, że drewno nie zostało odpowiednio sezonowane, co przełoży się na niższą efektywność spalania.

