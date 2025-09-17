Płać jak Andrzej Domański. Co przy kasie wyciąga minister finansów?

Portfel to jeden z częściej wybieranych prezentów z okazji urodzin, imienin, świąt, rocznic czy innych specjalnych okazji. To prezent elegancki, praktyczny i uniwersalny dla wielu osób – zarówno młodych, jak i starszych. Ważne, by podarowany portfel nie był pusty. Powszechnie znany przesąd mówi, że pusty portfel może przynieść pecha, dlatego warto umieścić w nim chociaż symboliczny grosik na szczęście.

Portfel miał przy sobie także minister finansów Andrzej Domański podczas wywiadu w Radiu Zet o stanie finansów państwa. Chętnie podzielił się ze słuchaczami informacją ile ma przy sobie gotówki i czym najczęściej płaci w sklepie za zakupy.

Czym najchętniej płaci za zakupy Andrzej Domański?

W lutym 2025 roku firma Mastercard opublikowała wyniki badań na temat ulubionych sposobów płatności wśród Polaków. Okazało się, że prawie 90 proc. Polaków przyznało, że czasem płaci gotówką w sklepie, a dla 45 proc. to wciąż jedna z ulubionych metod płatności.

Najczęściej nosimy gotówkę przy sobie „na wszelki wypadek (połowa wskazań), ponieważ zapewnia lepszą kontrolę wydatków (36 proc.) i „aby pozbyć się pieniędzy z portfela” (31 proc.). 44 proc. ankietowanych powiedziało szczerze, że unika płacenia gotówką, a 33 proc. na odwrót – płaci gotówką, kiedy tylko może. Okazuje się, że gotówkę miał przy sobie także Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

– Ja akurat lubię mieć przy sobie trochę gotówki, choć zdecydowaną większość moich płatności dokonuję kartą lub telefonem – przyznał minister. Zapytany w trakcie wywiadu jaka kwota znajduje się aktualnie w jego portfelu odparł, że około 150 zł. - Niedawno jechałem rowerem przez Wisłę, i żeby zapłacić za prom, trzeba zapłacić gotówką. Gdybym nie miał gotówki, to bym nie przejechał - przyznał minister.

Zetki przebijają Mileniasów w płatnościach bezgotówkowych

Andrzej Domański pod koniec sierpnia 2025 roku skończył 44 lata. Jest Mileniasem. Na antenie TVN24 niedawno mówił: -Podkreślam że dostęp do gotówki jest bardzo istotny.

Z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadzonego w maju 2025 roku na zlecenie Fiserv Polska wynika, że 35 proc. badanych Polaków w przedziale wiekowym 18-29 lat (czyli Zetki) „rzadko lub praktycznie nigdy” nie nosi już przy sobie gotówki.

Najczęściej wskazywanym przez nich powodem, dla którego wybierają płatności bezgotówkowe, jest brak konieczności stania w kolejce do tradycyjnej kasy, prostota obsługi (41 proc.) oraz szybkość realizacji transakcji (38 proc.).

Czytaj też:

Szlaban na gotówkę. Bankomaty nie wypłacą więcej niż ustalił bank