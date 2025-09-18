Nowe konto już nie ukryje długu. Komornik znajdzie je w chwilę

Egzekucja komornicza to procedura, której wielu dłużników próbuje uniknąć, stosując różne metody – od usuwania kont w mediach społecznościowych, przez zmianę adresu, aż po zakładanie nowych rachunków bankowych. Jednak te działania coraz rzadziej przynoszą oczekiwany efekt.

Nowe konto

Jednym z najczęstszych trików jest otwarcie nowego konta w innym banku. W praktyce takie rozwiązanie daje jedynie krótką ulgę. Komornicy mają bowiem dostęp do systemu OGNIVO, który umożliwia szybkie ustalenie wszystkich rachunków bankowych należących do dłużnika – zarówno obecnych, jak i historycznych. Oznacza to, że także nowo otwarte konto może zostać błyskawicznie zajęte.

Sytuacja komplikuje się zwłaszcza wtedy, gdy na rachunek wpływają regularne świadczenia – pensja, emerytura czy renta. W takich przypadkach zmiana numeru konta praktycznie nie daje dłużnikowi żadnych korzyści. Komornik i tak szybko przejmie informacje o źródle dochodów i dokona zajęcia.

Unikanie kontaktu z komornikiem również nie poprawia sytuacji. Usuwanie profili internetowych czy ignorowanie listów nie chroni przed egzekucją. Co więcej, nieodebrana korespondencja może zostać uznana za doręczoną po upływie określonego czasu od pierwszego awizo. W efekcie dłużnik nie tylko nie uniknie egzekucji, ale także straci możliwość skutecznej reakcji na działania komornika.

Negocjacje

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest próba negocjacji. Skontaktowanie się z komornikiem lub wierzycielem może otworzyć drogę do rozłożenia zadłużenia na raty i zawarcia ugody. Taki krok pozwala nie tylko na czasowe zawieszenie egzekucji, ale również na zmniejszenie dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

Dłużnik ma także prawo podważać roszczenia, zwłaszcza w przypadku przedawnienia czy wcześniejszej spłaty długu. Wniosek o umorzenie postępowania złożony do komornika lub sądu może okazać się skutecznym narzędziem w walce o swoje prawa.

Podsumowując – zmiana numeru rachunku czy unikanie korespondencji nie stanowią już skutecznych metod obrony przed egzekucją. Nowoczesne narzędzia i procedury prawne sprawiają, że komornicy szybko odnajdują dłużników. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje otwarta współpraca i poszukiwanie realnych sposobów na spłatę zobowiązań.

Czytaj też:

Egzekucja z pensji minimalnej pod lupą. Organizacje żądają reformyCzytaj też:

Alimenty nie do ściągnięcia? Spór o uprawnienia komorników