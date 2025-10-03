Sezon grzewczy straszy podwyżkami. Sprawdź, jak obniżyć koszty

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2025/2026 budzi obawy wśród milionów Polaków. Wygasłe mechanizmy ochronne, takie jak tarcze osłonowe czy bon energetyczny, zostawiły gospodarstwa domowe bez dodatkowego wsparcia. Od tego roku rachunki za ogrzewanie w pełni odzwierciedlą rynkowe ceny energii, co dla wielu rodzin oznacza poważne wyzwanie finansowe.

Podwyżki cen ogrzewania

Eksperci i dostawcy ciepła ostrzegają, że podwyżki mogą sięgnąć nawet 100 proc. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego w bloku wzrost kosztów ogrzewania może wynieść od 300 do 600 zł miesięcznie. Problemem nie są wyłącznie ceny energii, ale także słaby stan techniczny wielu budynków. Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nawet 70 proc. domów jednorodzinnych w Polsce nie ma odpowiedniej izolacji termicznej. Straty ciepła są ogromne – przez dach może uciekać 30 proc. energii, przez ściany 25 proc., a przez nieszczelne okna i drzwi kolejne 20 proc.

Choć programy takie jak „Czyste Powietrze” wspierają termomodernizację, proces ten jest kosztowny i czasochłonny. Dlatego warto sięgnąć po proste, tanie i natychmiastowe rozwiązania, które pomogą zmniejszyć rachunki.

Pierwszym krokiem jest odpowiednie korzystanie z grzejników. Nie powinny być zasłaniane meblami, grubymi zasłonami czy suszonym praniem. Regularne odpowietrzanie kaloryferów również poprawia ich wydajność. Drugim sposobem jest montaż mat zagrzejnikowych, które odbijają ciepło w stronę pomieszczenia. Trzecia technika to świadome zarządzanie temperaturą – obniżenie jej o zaledwie 1 stopień Celsjusza pozwala zaoszczędzić nawet 8 proc. rocznych kosztów ogrzewania.

Codzienne nawyki

Nie mniej ważne są codzienne nawyki. Krótkie, intensywne wietrzenie zamiast długiego uchylania okien, uszczelnianie drzwi i okien silikonowymi listwami czy stosowanie grubych zasłon i rolet pozwalają znacząco ograniczyć straty ciepła. W domach jednorodzinnych dodatkową oszczędność przynosi ocieplenie stropu lub poddasza.

Każdy z tych kroków pojedynczo może wydawać się drobny, ale razem tworzą skuteczny system, który pozwala odczuć realne oszczędności. W obliczu rosnących cen energii to właśnie takie działania staną się kluczem do utrzymania stabilności domowego budżetu.

