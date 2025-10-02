Kara nawet 5000 zł. Ruszyły kontrole w polskich domach i mieszkaniach

Świadectwo energetyczne stało się niezbędnym dokumentem dla każdego właściciela nieruchomości. Do tej pory dotyczyło głównie budynków powstałych po 2009 roku, jednak obecnie obowiązek sporządzenia dokumentu obejmuje także starsze domy i mieszkania. Bez niego sprzedaż, wynajem czy nawet zakończony remont mogą okazać się niemożliwe, a brak świadectwa grozi wysoką karą finansową.

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie budynku na energię – nie tylko elektryczną, ale także potrzebną do ogrzewania, wentylacji czy chłodzenia. W teorii ma być narzędziem pozwalającym właścicielowi oszacować koszty utrzymania nieruchomości, w praktyce bywa jednak postrzegane jako dodatkowy biurokratyczny obowiązek.

Prawo jest jednoznaczne – każdy budynek oddany do użytku po 2009 roku musi posiadać świadectwo. Dokument wymagany jest także w przypadku sprzedaży lub wynajmu starszych nieruchomości. Jedynie ci właściciele, którzy użytkują swoje domy wyłącznie na własne potrzeby, są z tego obowiązku zwolnieni – do momentu, aż zdecydują się na transakcję.

Koszt sporządzenia świadectwa zależy od wielkości i rodzaju nieruchomości oraz lokalizacji. Waha się od 500 do 800 zł, a w przypadku dużych domów w miastach może przekroczyć 1000 zł. Dokument wystawia tylko specjalista z odpowiednimi uprawnieniami, co dodatkowo podnosi cenę, ponieważ liczba ekspertów jest ograniczona.

Uwaga na zmiany

Świadectwo nie jest wydawane raz na zawsze. Każda istotna modernizacja budynku, która zmienia jego charakterystykę energetyczną, np. wymiana pieca, ocieplenie ścian czy instalacja nowego systemu wentylacyjnego, wymaga wyrobienia nowego dokumentu. Oznacza to dodatkowe koszty nawet dla tych właścicieli, którzy inwestują w poprawę efektywności energetycznej.

Brak aktualnego świadectwa w sytuacjach, gdy prawo nakazuje jego posiadanie, grozi surowymi konsekwencjami. Grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł, dlatego właściciele powinni upewnić się, że posiadają wymagany dokument, zanim zdecydują się sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość.

