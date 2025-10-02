Tylu Polaków sięga po pożyczkę. Najczęściej decyduje jedna rzecz

Jak pokazuje badanie „Polscy pożyczkobiorcy” zrealizowane przez SW Research dla Banku Pocztowego, blisko co piąty dorosły Polak w ostatnich dwóch latach sięgnął po pożyczkę lub kredyt gotówkowy. Najczęściej byli to mieszkańcy średnich miast, osoby w wieku 35–49 lat, legitymizujące się wykształceniem średnim zawodowym z zarobkami powyżej mediany krajowej. Nieco częściej na dodatkowe finansowanie decydowały się także gospodarstwa domowe liczące co najmniej cztery osoby.

Dlaczego Polacy biorą pożyczki?

Z jakiego powodu Polacy decydują się na zaciągnięcie pożyczki? Z badania wynika, że najczęściej wpływają na to nieprzewidziane wydatki, jak: konieczność zakupu nowego sprzętu elektronicznego po awarii (19 proc.), nagły remont mieszkania (15 proc.), pogorszenie sytuacji finansowej (13 proc.) czy problemy zdrowotne (11 proc.).

Wśród planowanych celów dominują spłata bieżących zobowiązań (16 proc.), zakup lepszego samochodu (12 proc.) oraz inwestycje w nieruchomości (10 proc.).

Twórcy badania zwracają uwagę na motywację najmłodszych uczestników badania (osoby w wieku 18-24 lata). Niemal połowa z nich zaciąga zobowiązania, aby rozwinąć własny biznes. – Wyniki badania potwierdzają, że motywacje Polaków do zaciągania zobowiązań finansowych są bardzo zróżnicowane i wynikają z indywidualnych potrzeb. Co naturalne często związane są z nagłymi wydatkami, ale także obejmują działania bardziej strategiczne, takie jak na przykład rozwój własnego biznesu. Co istotne przy wyborze oferty pożyczki czy kredytu gotówkowego klienci kierują się przede wszystkim czynnikami finansowymi – atrakcyjnym oprocentowaniem czy dogodnym okresem spłaty. Warto zwrócić uwagę na wyraźnie większą ostrożność osób powyżej 50. roku życia, którzy podejmując decyzję o skorzystaniu z konkretnego rozwiązania stawiają na jego przejrzystość i przewidywalność kosztów – komentuje Radosław Kazimierski, Dyrektor Departamentu Marketingu Banku Pocztowego.

Przy wyborze pożyczki lub kredytu gotówkowego Polacy kierują się przede wszystkim kryteriami finansowymi. Największe znaczenie ma atrakcyjne oprocentowanie (65 proc.), jak również dogodny okres spłaty (57 proc.). Rzadziej zwracano uwagę na wygodę zawarcia umowy przez internet (35 proc.). Najmniej istotne okazują się opinie innych klientów (12 proc.).

Twórcy badania zwracają uwagę, że aż 65 proc. respondentów deklaruje gotowość ponownego skorzystania z tego rodzaju produktów finansowych. Najczęściej są to najmłodsi uczestnicy badania, osoby dobrze zarabiające (powyżej 7 tys. zł netto), mieszkające w średnich miastach (100–500 tys. mieszkańców) oraz w większych gospodarstwach domowych liczących ponad trzy osoby.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję SW Research techniką CAWI na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyjściowa próba liczyła n=2022 respondentów, z czego na pytania o pożyczki odpowiadało n=378 osób, które w ciągu ostatnich 2 lat deklarowały zaciągnięcie pożyczki lub kredytu gotówkowego.

