Wiesz, co wrzucać do czerwonego kubła? Sprawdź, zanim zapłacisz karę

Na ulicach polskich miast coraz częściej pojawiają się czerwone pojemniki na odpady. Choć nie są tak popularne jak standardowe kubły na papier, szkło, plastik czy bioodpady, ich znaczenie rośnie. To właśnie tam należy wrzucać nietypowe i niebezpieczne śmieci, których nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników, nawet tych na odpady zmieszane.

Czerwone kosze na śmieci

W Polsce obowiązuje pięciokolorowy system segregacji odpadów. Każdy zna podstawowe oznaczenia: żółty pojemnik przeznaczony jest na metale i plastiki, niebieski – na papier, zielony – na szkło, brązowy – na bioodpady, a czarny – na śmieci zmieszane. Czerwone kosze stanowią uzupełnienie tego systemu i służą do zbierania odpadów o szczególnym charakterze.

Zgodnie z wyjaśnieniami Sanepidu, czerwony kolor pojemnika w placówkach medycznych oznacza miejsce na odpady zakaźne, np. zużyte igły, bandaże czy materiały z kontaktu z krwią. W przestrzeni publicznej mają jednak inne przeznaczenie. To właśnie tam powinny trafiać odpady uznawane za niebezpieczne dla środowiska i zdrowia – przede wszystkim zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia, środki czystości czy niewielka elektronika.

Niebezpieczne odpady

Wrzucanie takich przedmiotów do zwykłych pojemników jest zabronione. Mogą one uwalniać toksyczne substancje i powodować skażenie gleby oraz wód gruntowych. Z tego powodu czerwone kubły wprowadzono jako rozwiązanie, które ułatwia bezpieczne pozbywanie się trudnych odpadów.

Za ich opróżnianie i odbiór odpowiedzialne są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Czerwone pojemniki można jednak spotkać także w aptekach, sklepach czy innych punktach usługowych, które prowadzą zbiórkę leków lub baterii. W wielu miastach ich liczba systematycznie rośnie, co ma ułatwić mieszkańcom prawidłową segregację i ograniczyć ryzyko nielegalnego wyrzucania odpadów problemowych.

Wprowadzenie czerwonych pojemników do przestrzeni publicznej to element szerszej polityki ekologicznej, mającej na celu skuteczniejsze gospodarowanie odpadami i zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego. Coraz większa liczba takich koszy jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną Polaków i potrzebę dbania o wspólne środowisko.

