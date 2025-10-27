Zgoda małżonka to nie darowizna. Skarbówka stawia kropkę nad „i”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w październiku 2025 r. wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR), która rozwiewa wątpliwości dotyczące darowizn między rodzeństwem. Fiskus potwierdził, że przekazanie pieniędzy przez brata lub siostrę jest objęte pełnym zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn, o ile obdarowany spełni wymogi formalne: terminowo zgłosi nabycie i udokumentuje wpływ środków dowodem przelewu. Co kluczowe, zwolnienie działa również wtedy, gdy darczyńca pozostaje w małżeństwie z ustawową wspólnością majątkową, a jego małżonek wyraził pisemną zgodę na darowiznę.

Nieopodatkowana darowizna

W treści interpretacji z 10 października 2025 r. wskazano wprost, że darowizny pieniężne od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu, jeśli obdarowany dochowa procedur z art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. Zgoda współmałżonka darczyńcy – wymagana przez art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie czyni go stroną umowy i pozostaje neutralna podatkowo. Oznacza to, że nawet przy wspólności majątkowej całość świadczenia traktuje się jako darowiznę od brata lub siostry, podlegającą zwolnieniu po spełnieniu warunków.

Sprawa rozstrzygnięta przez KIS dotyczyła dwóch darowizn otrzymanych przez podatnika w 2025 r. Pierwsza miała miejsce 8 maja: od brata M.K. wpłynęło 45 000 zł, w tym 30 000 zł z majątku osobistego i 15 000 zł z majątku wspólnego małżonków. Druga została przekazana 12 sierpnia przez brata J.K. mieszkającego w Austrii – 64 000 zł, z czego 30 000 zł pochodziło z majątku osobistego, a 34 000 zł z majątku wspólnego. W obu przypadkach małżonki darczyńców złożyły pisemne zgody, co KIS uznał za wystarczające dla ważności czynności w prawie rodzinnym i niepowodujące skutków podatkowych.

Obowiązki obdarowanego

Fiskus przypomniał równocześnie praktyczne obowiązki obdarowanego. Jeżeli umowa darowizny nie została sporządzona u notariusza, konieczne jest zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy. Przy darowiznach pieniężnych trzeba udokumentować ich wpływ na rachunek płatniczy lub przekazem pocztowym. Brak zgłoszenia pozbawia zwolnienia, w szczególności gdy łączna wartość darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat przekroczy 36 120 zł. KIS podkreślił, że obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym wyłącznie w razie niedopełnienia wymogów formalnych.

W uzasadnieniu przywołano dodatkowo przepisy, które stanowią fundament rozliczeń darowizn w rodzinie. Art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego definiuje umowę darowizny jako nieodpłatne świadczenie kosztem majątku darczyńcy, a art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn zalicza rodzeństwo do uprzywilejowanej grupy podatkowej. Z tych regulacji i interpretacji KIS wynika jasny wniosek: darowizny pieniężne od brata lub siostry podlegają pełnemu zwolnieniu podatkowemu, również wtedy, gdy pochodzą z majątku wspólnego małżonków, pod warunkiem zgody współmałżonka, terminowego zgłoszenia oraz właściwej dokumentacji przelewu.

Końcowe stanowisko Dyrektora KIS nie pozostawia pola do interpretacyjnych sporów: opisane darowizny w całości korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 4a, jeśli spełnione są wszystkie przesłanki. Dla obdarowanych oznacza to realną pewność rozliczeń – wystarczy dochować formalności, by nie płacić podatku od wsparcia otrzymanego od rodzeństwa, również mieszkającego za granicą i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej.

