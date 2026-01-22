Kolejki do sanatoriów na NFZ. Nawet 11 miesięcy oczekiwania

Kuracjusze planujący tegoroczny wyjazd do sanatorium muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie jeśli mieszkają na Śląsku lub Dolnym Śląsku.
Jak podaje „Gazeta Prawna”, powołując się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), średni czas oczekiwania w skali kraju wynosi obecnie około 9 miesięcy, jednak w wymienionych województwach aż jedenaście miesięcy. Najkrócej czekają mieszkańcy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – zaledwie trzy miesiące.
Nawet jedenaście miesięcy oczekiwania
Kolejka na sanatoryjny turnus zależy od miejsca zamieszkania kuracjusza. Najkrócej czekają mieszkańcy północno-wschodniej Polski, natomiast najdłużej osoby z południowych i południowo-zachodnich województw. Czas oczekiwania w poszczególnych województwach w 2026 roku wygląda następująco:
- podlaskie – 3 miesiące
- warmińsko-mazurskie – 3 miesiące
- kujawsko-pomorskie – 4 miesiące
- lubelskie – 5 miesięcy
- podkarpackie – 5 miesięcy
- opolskie – 7 miesięcy
- wielkopolskie – 7 miesięcy
- łódzkie – 8 miesięcy
- pomorskie – 8 miesięcy
- świętokrzyskie – 8 miesięcy
- lubuskie – 9 miesięcy
- małopolskie – 9 miesięcy
- mazowieckie – 9 miesięcy
- zachodniopomorskie – 9 miesięcy
- dolnośląskie – 10 miesięcy
- śląskie – 11 miesięcy
Leczenie gratis, pobyt już nie
Wyjazd do sanatorium finansowanego przez NFZ często bywa postrzegany jako całkowicie bezpłatny. W praktyce jednak pacjent musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Choć samo leczenie i zabiegi są pokrywane ze środków publicznych, koszty noclegu oraz wyżywienia ponosi już kuracjusz. Wysokość opłat zależy przede wszystkim od standardu pokoju oraz pory roku, w której realizowany jest turnus.
Dwa sezony, różne stawki
Opłaty za pobyt w sanatorium rozliczane są w dwóch sezonach. Pierwszy obejmuje miesiące jesienno-zimowe i wczesną wiosnę, drugi – okres letni, gdy zainteresowanie wyjazdami jest największe.
- I sezon rozliczeniowy: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec oraz kwiecień
- II sezon rozliczeniowy: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień
Standardowy turnus sanatoryjny trwa 21 dni, a opłaty naliczane są za każdą dobę pobytu.
Ile kosztuje doba w 2026 roku?
Stawki za pobyt w sanatorium w 2026 roku różnią się w zależności od liczby osób w pokoju, standardu oraz sezonu.
Pokoje jednoosobowe:
- z pełnym węzłem sanitarnym – 32,60 zł w I sezonie / 40,90 zł w II sezonie
- w systemie studio – 26,10 zł / 37,40 zł
- bez pełnego węzła sanitarnego – 24,90 zł / 33,20 zł
Pokoje dwuosobowe:
- z pełnym węzłem sanitarnym – 19,50 zł / 27,30 zł
- w systemie studio – 16,30 zł / 24,90 zł
- bez pełnego węzła sanitarnego – 14,20 zł / 19,50 zł
Pokoje wieloosobowe:
- z pełnym węzłem sanitarnym – 12,50 zł / 14,80 zł
- w systemie studio – 11,90 zł / 13,60 zł
- bez pełnego węzła sanitarnego – 10,60 zł / 11,90 zł
Czytaj też:
Polskie miasto nowym uzdrowiskiem. Zmiana już od stycznia
Ile zapłacimy za 21 dni w sanatorium?
Przy 21-dniowym turnusie sanatoryjnym w 2026 roku koszty pobytu w pokojach z łazienką różnią się wyraźnie w zależności od standardu i sezonu. Najwięcej zapłacą osoby wybierające pokój jednoosobowy – w I sezonie całkowity koszt wyniesie 684,60 zł, natomiast w II sezonie wzrośnie do 858,90 zł. Tańszą opcją jest pokój dwuosobowy, gdzie koszt pobytu jednej osoby to 409,50 zł w I sezonie i 573,30 zł w II sezonie. Najniższe opłaty dotyczą pokoi wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym – za cały turnus pacjent zapłaci 262,50 zł w sezonie jesienno-zimowym oraz 310,80 zł w sezonie letnim.
Czytaj też:
Duży problem w polskich uzdrowiskach. Urzędnicy rozkładają ręceCzytaj też:
Sanatorium na NFZ drożeje. Oto nowe stawki od maja 2026 r.