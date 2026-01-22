Kolejki do sanatoriów na NFZ. Nawet 11 miesięcy oczekiwania

Kuracjusze planujący tegoroczny wyjazd do sanatorium muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie jeśli mieszkają na Śląsku lub Dolnym Śląsku.

Jak podaje „Gazeta Prawna”, powołując się na dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), średni czas oczekiwania w skali kraju wynosi obecnie około 9 miesięcy, jednak w wymienionych województwach aż jedenaście miesięcy. Najkrócej czekają mieszkańcy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – zaledwie trzy miesiące.

Nawet jedenaście miesięcy oczekiwania

Kolejka na sanatoryjny turnus zależy od miejsca zamieszkania kuracjusza. Najkrócej czekają mieszkańcy północno-wschodniej Polski, natomiast najdłużej osoby z południowych i południowo-zachodnich województw. Czas oczekiwania w poszczególnych województwach w 2026 roku wygląda następująco:

podlaskie – 3 miesiące

warmińsko-mazurskie – 3 miesiące

kujawsko-pomorskie – 4 miesiące

lubelskie – 5 miesięcy

podkarpackie – 5 miesięcy

opolskie – 7 miesięcy

wielkopolskie – 7 miesięcy

łódzkie – 8 miesięcy

pomorskie – 8 miesięcy

świętokrzyskie – 8 miesięcy

lubuskie – 9 miesięcy

małopolskie – 9 miesięcy

mazowieckie – 9 miesięcy

zachodniopomorskie – 9 miesięcy

dolnośląskie – 10 miesięcy

śląskie – 11 miesięcy

Leczenie gratis, pobyt już nie

Wyjazd do sanatorium finansowanego przez NFZ często bywa postrzegany jako całkowicie bezpłatny. W praktyce jednak pacjent musi liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Choć samo leczenie i zabiegi są pokrywane ze środków publicznych, koszty noclegu oraz wyżywienia ponosi już kuracjusz. Wysokość opłat zależy przede wszystkim od standardu pokoju oraz pory roku, w której realizowany jest turnus.

Dwa sezony, różne stawki

Opłaty za pobyt w sanatorium rozliczane są w dwóch sezonach. Pierwszy obejmuje miesiące jesienno-zimowe i wczesną wiosnę, drugi – okres letni, gdy zainteresowanie wyjazdami jest największe.

I sezon rozliczeniowy: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec oraz kwiecień

II sezon rozliczeniowy: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień

Standardowy turnus sanatoryjny trwa 21 dni, a opłaty naliczane są za każdą dobę pobytu.

Ile kosztuje doba w 2026 roku?

Stawki za pobyt w sanatorium w 2026 roku różnią się w zależności od liczby osób w pokoju, standardu oraz sezonu.

Pokoje jednoosobowe:

z pełnym węzłem sanitarnym – 32,60 zł w I sezonie / 40,90 zł w II sezonie

w systemie studio – 26,10 zł / 37,40 zł

bez pełnego węzła sanitarnego – 24,90 zł / 33,20 zł

Pokoje dwuosobowe:

z pełnym węzłem sanitarnym – 19,50 zł / 27,30 zł

w systemie studio – 16,30 zł / 24,90 zł

bez pełnego węzła sanitarnego – 14,20 zł / 19,50 zł

Pokoje wieloosobowe:

z pełnym węzłem sanitarnym – 12,50 zł / 14,80 zł

w systemie studio – 11,90 zł / 13,60 zł

bez pełnego węzła sanitarnego – 10,60 zł / 11,90 zł

Ile zapłacimy za 21 dni w sanatorium?

Przy 21-dniowym turnusie sanatoryjnym w 2026 roku koszty pobytu w pokojach z łazienką różnią się wyraźnie w zależności od standardu i sezonu. Najwięcej zapłacą osoby wybierające pokój jednoosobowy – w I sezonie całkowity koszt wyniesie 684,60 zł, natomiast w II sezonie wzrośnie do 858,90 zł. Tańszą opcją jest pokój dwuosobowy, gdzie koszt pobytu jednej osoby to 409,50 zł w I sezonie i 573,30 zł w II sezonie. Najniższe opłaty dotyczą pokoi wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym – za cały turnus pacjent zapłaci 262,50 zł w sezonie jesienno-zimowym oraz 310,80 zł w sezonie letnim.

