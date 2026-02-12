Marcowa waloryzacja zmienia wszystko. Tyle wyniosą dodatki do emerytury

Waloryzacja emerytur w 2026 roku oznacza wzrost nie tylko podstawowych świadczeń, ale również wszystkich dodatków wypłacanych przez ZUS. Oficjalny wskaźnik podwyżki wynosi 5,3 proc., a nowe kwoty będą obowiązywać od 1 marca 2026 r. Najniższa emerytura wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, czyli o 99,58 zł więcej niż dotychczas. Zmiany obejmą także dodatki przyznawane określonym grupom seniorów.

Dodatek pielęgnacyjny – nowa kwota od marca 2026

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz seniorom po ukończeniu 75 lat. Do końca lutego 2026 r. wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie. Po waloryzacji wzrośnie do 366,68 zł brutto, czyli o 18,46 zł. Podwyżka zostanie przyznana automatycznie.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny

Dodatek kombatancki, wypłacany osobom posiadającym status kombatanta lub ofiary represji, również wzrośnie z 348,22 zł do 366,68 zł brutto miesięcznie. Zwiększy się także dodatek kompensacyjny, który do końca lutego wynosi 52,23 zł brutto. Od marca 2026 r. będzie to 55 zł brutto miesięcznie.

Dodatek dla deportowanych i za tajne nauczanie

Świadczenie dla osób deportowanych w czasie wojny, którego wysokość obecnie mieści się w przedziale od 17,46 zł do 348,22 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do poziomu od 18,39 zł do 366,68 zł brutto miesięcznie.

Podwyżkę obejmie także dodatek za tajne nauczanie – z 348,22 zł do 366,68 zł brutto.

Ryczałt energetyczny i dodatki dla byłych żołnierzy

Ryczałt energetyczny, przysługujący kombatantom, wzrośnie z 312,71 zł do 336,16 zł brutto miesięcznie.

Dodatek dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 r., górników oraz osób deportowanych zwiększy się z 348,22 zł do 366,68 zł brutto.

Najwyższe dodatki po waloryzacji

Dodatek dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji wzrośnie z 522,34 zł do 550,02 zł brutto miesięcznie.

Podwyżka obejmie również dodatek do renty inwalidy wojennego – z 1 332,25 zł do 1 402,86 zł brutto, czyli o 70,61 zł więcej.

Marcowa waloryzacja 2026 r. obejmie wszystkie dodatki wypłacane wraz z emeryturą lub rentą. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 marca i zostaną naliczone automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

