Tyle Polacy wydadzą na Walentynki. Top 3 prezentów

Jak pokazuje badanie PayPo Polacy podchodzą do walentynkowych wydatków dość racjonalnie i zakupowe szaleństwo planują nieliczni. Aż trzy czwarte z nas przeznaczy na prezent nie więcej niż 200 zł. Największa grupa planuje wydać od 51 do 100 zł lub od 101 do 200 zł (po 29 proc.). Dla sporej części osób tegoroczne Walentynki mają wyłącznie symboliczny charakter – 17 proc. respondentów zamierza zmieścić się w kwocie do 50 zł, traktując prezent jako miły dodatek, a nie główny element świętowania. 12 proc. planuje wydatki w przedziale 201-500 zł, a zaledwie 7 proc. badanych deklaruje budżet powyżej 500 zł.

Najpopularniejsze walentynkowe prezenty. Top 3

Jakie prezenty najczęściej kupujemy ukochanej osobie z okazji Walentynek? W czołówce są kwiaty (29 proc.), a także kosmetyki i perfumy (28 proc.). Na najniższym stopniu podium plasują się czekoladki (24 proc.). Co ciekawe, 12 proc. badanych deklaruje, że prezent wykona własnoręcznie, podkreślając znaczenie zaangażowania i indywidualnego podejścia. Co dziesiąty ankietowany postawi na drobne gadżety, takie jak kubki czy ramki. Zakupów walentynkowych nie planuje 7 proc. respondentów.

Z badania wynika, że blisko połowa respondentów spędza wieczór walentynkowy w domu (45 proc.), a jedna trzecia deklaruje, że wybierze się na kolację do restauracji. Znacznie mniejsza grupa planuje wyjście do kina czy teatru (13 proc.). 2 proc. badanych nic nie organizuje, a 8 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

Blisko 70 proc. uczestników badania uważa, że kosztowny prezent nie jest dobrym ani koniecznym sposobem okazywania uczuć, a kluczowy jest sam gest i intencja. Twórcy badania zwracają uwagę, że to wyraźny sygnał zmiany podejścia do Walentynek – od demonstracyjnych zakupów w stronę autentyczności i bliskości. Niemal 30 proc. ankietowanych uważa natomiast, że drogi prezent to wyraz zaangażowania i znaczenia relacji.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 21–24.01.2026 r. Próba ogólnopolska, N=500.

