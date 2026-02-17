Skarbówka sprzedaje auta za ćwierć ceny. Okazja na tani zakup samochodu

Aukcja rozpocznie się o godzinie 11:00 w placówce Urzędu Skarbowego w Chojnicach przy ulicy Młyńskiej 22. Aby wziąć udział w licytacji, należy opłacić wadium na rachunek bankowy lub osobiście w dniu licytacji przed jej rozpoczęciem.

Lamborghini Huracan z 2018 r. z silnikiem V10

To bez wątpienia gwiazda nadchodzącej licytacji. Lamborghini Huracan z 2018 r. to synonim ekstremalnych osiągów i bezkompromisowego designu. Napędzany silnikiem V10, to super auto oferuje dźwięk i emocje, które nie sposób porównać ze słabszymi silnikami. Licytowany egzemplarz dysponuje mocą od 580 do 640 KM. Oferowany pojazd to wersja cabrio z miękkim dachem.

Wartość szacunkowa: 1 425 000 zł

Cena wywoławcza: 1 068 750 zł

Wadium: 142 500 zł

Mercedes Benz G500 z silnikiem V8

To nie jest zwykła G klasa. Oferowany egzemplarz to terenowy potwór, który fabrycznie kosztował krocie. Został wyprodukowany w 2015 r. Pod maską znajdziemy silnik V8 biturbo o mocy 422 KM.

Wartość szacunkowa: 840 000 zł

Cena wywoławcza: 630 000 zł

Wadium: 84 000 zł

AUDI SQ8

Bardzo praktyczny i dobrze wyposażony SUV z 2020 roku. Nowoczesny, szybki i niezwykle komfortowy. Jedynym minusem tego egzemplarza jest przebieg, który na ostatnim badaniu technicznym przekroczył 200 tys. kilometrów.

Wartość szacunkowa: 350 000 zł

Cena wywoławcza: 262 500 zł

Wadium: 35 000 zł

Ciekawostką jest fakt, że na tej samej licytacji do sprzedaży zostanie wystawiony bardzo popularny samochód, jakim jest Dacia Duster, który został wyprodukowany w 2019 r. Samochód przejechał 161 tys. kilometrów. Pod maską Dustera pracuje niezawodny silnik benzynowy o pojemności 1.5. Samochód ten nie posiada indywidualnej tablicy rejestracyjnej.

