Rząd przedłuży CPN? Minister finansów zabrał głos

Od końca marca br. obowiązuje w Polsce rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Zakłada on m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw.

W środę premier Donald Tusk poinformował, że rząd nie zamierza rezygnować z pakietu, mimo ogłoszenia zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Szef rządu zaznaczył, że sytuacja na rynku paliw nadal pozostaje niepewna, dlatego rząd chce zachować ostrożność i utrzymać wprowadzony wcześniej mechanizm.

Domański o przedłużeniu pakietu CPN

Czy możliwe jest przedłużenie pakietu? Takie pytanie usłyszał dziś w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– W przypadku akcyzy z całą pewnością tak – zadeklarował szef resortu finansów i gospodarki. – VAT mamy obniżony do końca kwietnia, będziemy analizować sytuację na stacjach paliw – dodał.

Pytany o to, czy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie Polacy powinni obawiać się kryzysu i zastanowić nad planowaniem wakacji, czy remontu Domański odpowiedział, że zaleca, aby “ zachować spokój i odpowiedzialność”.

– Widzimy, że wpływ na polską gospodarkę jest póki co bardzo, bardzo mocno ograniczony. Zapewniliśmy dzięki rządowemu programowi to, iż ceny na stacjach paliw również nie wzrosły tak bardzo, jak wynikałoby to ze wzrostu cen ropy. Więc zachęcam spokój, planowanie wakacji, planowanie wydatków na na remont domu, jeśli ktoś potrzebuje – powiedział gość RMF FM.

– Uważam, że ryzyko kryzysu w Polsce jest bardzo, bardzo niskie. Mamy najszybciej rosnącą gospodarkę w Unii Europejskiej. Ostatnie prognozy Banku Światowego również potwierdzają, że będziemy bardzo szybko rosnąć, w tempie ponad 3 proc. i to są już prognozy przygotowane po wybuchu konfliktu – dodał.

Tyle kierowcy zapłacą za paliwo 10 kwietnia. Spore spadkiCzytaj też:

Od maja partner Orlenu podnosi ceny ropy dla Europy. Wysoko