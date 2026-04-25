Tyle kierowcy zapłacą za paliwo w długi weekend. Są prognozy na majówkę

Jak zauważają eksperci e-petrol.pl, w ostatnich dniach na detalicznym rynku paliw obserwowaliśmy wyraźny spadek cen, będący efektem wcześniejszych obniżek w hurcie. W okresie 15-22 kwietnia średnia cena benzyny bezołowiowej 98 spadła z 6,70 do 6,50 zł/l, czyli o 20 gr/l. Popularna "95" potaniała z 6,11 do 5,95 zł/l, a więc o 16 gr/l. Najmocniej obniżkę cen odczuli posiadacze diesla, którego cena poszła w dół aż o 66 gr/l, z 7,41 do 6,75 zł/l. Bez zmian pozostał autogaz, którego średnia cena w połowie tego tygodnia utrzymała się na poziomie 3,84 zł/l.

– Źródłem tych zmian były wcześniejsze przeceny na rynku hurtowym. Obecnie metr sześcienny bezołowiowej 98 kosztuje w rafineriach 5916,60 zł i jest tańszy niż przed tygodniem o ponad 200 zł. Pb95 kosztuje 5415,80 zł/m sześc. po spadku o niespełna 150 zł, a olej napędowy 6186,6 zł/m sześc., czyli o blisko 400 zł mniej niż tydzień wcześniej. Jedynie lekki olej opałowy podrożał w tym czasie o 24,80 zł do poziomu 5185 zł/m sześc. – wyliczają analitycy.

Eksperci zwracają uwagę, że detaliczne ceny paliw są od pewnego czasu ustalane na podstawie maksymalnych cen paliw określanych przez Ministra Energii. To m.in. dlatego rynek detaliczny tak szybko reaguje na zmiany w hurcie. O ile w przeszłości przenoszenie zmian cen hurtowych na stacje trwało zazwyczaj kilka dni, dziś zajmuje to zaledwie 1–2 dni.

Ceny paliw na majówkę

W najbliższych dniach kierowcy będą z jeszcze większym zainteresowaniem przyglądać się ministerialnym obwieszczeniom, gdyż zbliża się długi majowy weekend. Choć majówka w tym roku nie będzie zbyt długa, wiele osób może zdecydować się na dłuższe bądź krótsze wyjazdy.

Czego w przyszłym tygodniu mogą spodziewać się tankujący? Za prawdopodobny scenariusz eksperci uznają wzrost cen paliw podstawowych.

– Jeśli się on potwierdzi, to początek tygodnia przyniesie odwrócenie kierunku zmian także na stacjach. Z analiz e-petrol.pl wynika, że do połowy tygodnia benzyna i olej napędowy będą drożeć, a przed majówką kierowcy powinni liczyć się z wyraźnie wyższymi kosztami tankowania niż obecnie. Relatywnie najbardziej stabilny może pozostać autogaz, dla którego możliwa jest nawet niewielka korekta w dół – piszą analitycy.

Prognoza e-petrol wskazuje, że w nadchodzącym tygodniu średnia cena benzyny 98 może mieścić się w przedziale 6,75–6,83 zł/l, benzyny 95 w granicach 6,18–6,34 zł/l, oleju napędowego między 7,04–7,23 zł/l, a autogazu 3,71–3,81 zł/l.

