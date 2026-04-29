Darowizna dla dziecka bez podatku. Ten warunek jest kluczowy

Darowizna dla dziecka 2026 może być przekazywana bez podatku wielokrotnie. Przepisy nie określają, ile razy rodzic może dać dziecku pieniądze lub inne składniki majątku. Kluczowe znaczenie ma jednak łączna wartość darowizn od tej samej osoby oraz dopełnienie formalności po przekroczeniu kwoty wolnej.

Zasady opodatkowania darowizn wynikają z ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku najbliższej rodziny możliwe jest pełne zwolnienie z podatku, ale tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wymagane warunki.

Kto należy do grupy zerowej

Dzieci należą do tzw. grupy zerowej, czyli najbliższej rodziny. Obejmuje ona m.in. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W praktyce oznacza to, że darowizna od rodziców dla dziecka może być zwolniona z podatku niezależnie od wartości.

Nie oznacza to jednak pełnej dowolności bez formalności. Gdy suma darowizn od tej samej osoby przekroczy obowiązującą kwotę wolną, konieczne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego.

Darowizna dla dziecka 2026. Ile wynosi limit

Aktualna kwota wolna w I grupie podatkowej wynosi 36 120 zł. Dla II grupy podatkowej limit to 27 090 zł, a dla III grupy podatkowej 5733 zł.

Do limitu wlicza się wszystkie darowizny otrzymane od tej samej osoby w okresie ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że fiskus patrzy nie tylko na jedną wpłatę, ale na sumę przekazanych pieniędzy, rzeczy i praw majątkowych.

Kiedy trzeba zgłosić?

Jeśli darowizna lub suma kilku darowizn od rodzica przekroczy 36 120 zł, dziecko powinno zgłosić ją do urzędu skarbowego. Służy do tego formularz SD-Z2.

Na zgłoszenie jest sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Przy darowiźnie pieniężnej trzeba dodatkowo udokumentować otrzymanie środków, np. potwierdzeniem przelewu na rachunek bankowy.

Co grozi za brak formalności

Brak zgłoszenia darowizny po przekroczeniu limitu może oznaczać utratę prawa do zwolnienia i konieczność zapłaty podatku. Właśnie dlatego przy większych kwotach ważne jest zachowanie dokumentów i pilnowanie terminu.

Podatek pojawia się po przekroczeniu kwoty wolnej, jeśli nie zostaną spełnione warunki zwolnienia. Stawki zależą od grupy podatkowej i wysokości nadwyżki. W przypadku darowizny dla dziecka najważniejsze jest więc proste działanie: zgłosić ją w terminie i mieć dowód przekazania pieniędzy.

FAQ – Twój e-PIT 2026

Czym jest usługa Twój e‑PIT?

Twój e‑PIT to przygotowane przez skarbówkę wstępne zeznanie roczne PIT, oparte na danych od pracodawców, ZUS i innych płatników. Możesz je sprawdzić, poprawić (np. dodać ulgi, zmienić sposób rozliczenia) i wysłać online bez wizyty w urzędzie. Jeśli nic nie zrobisz w terminie, standardowe zeznania (np. PIT‑37, PIT‑38) zostaną automatycznie uznane za złożone.

Jak zalogować się do Twój e‑PIT?

Do usługi wchodzisz przez e‑Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Zalogować się możesz na kilka sposobów: danymi autoryzującymi (PESEL/NIP, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego roku), przez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel albo e‑Dowód. Po zalogowaniu wybierasz zakładkę „Twój e‑PIT”, gdzie widzisz przygotowane dla ciebie zeznania za ostatni rok.

Do kiedy muszę zareagować na Twój e‑PIT?

Na sprawdzenie, poprawienie lub odrzucenie zeznania masz czas co do zasady od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym okresie możesz wielokrotnie zmieniać dane, dopóki nie wyślesz ostatecznej wersji. Po 30 kwietnia typowe formularze (np. PIT‑37, PIT‑38) są automatycznie uznawane za złożone w kształcie, w jakim pozostawiłeś je w systemie.

Jakie dane warto sprawdzić przed wysłaniem?

Przede wszystkim: poprawność danych osobowych i właściwego urzędu skarbowego, aktualność numeru rachunku bankowego do zwrotu oraz formę rozliczenia (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako samotny rodzic). Koniecznie przejrzyj sekcję ulg – system nie zna twoich wydatków, więc sam musisz dopisać m.in. ulgę na dzieci, internet, termomodernizacyjną czy darowizny. Na koniec sprawdź, czy ujęto wszystkie źródła przychodu, np. więcej niż jednego pracodawcę lub zleceniodawcę.

Czy Twój e‑PIT zawsze mnie rozliczy automatycznie?

Nie. Automatyczne uznanie za złożone dotyczy przede wszystkim standardowych zeznań, jak PIT‑37 i PIT‑38, przy prostych źródłach dochodu. Przy działalności gospodarczej, ryczałcie, sprzedaży nieruchomości czy bardziej skomplikowanych dochodach część zeznań trzeba przygotować aktywnie lub uzupełnić samodzielnie. W takich sytuacjach nieprzejrzenie usługi może oznaczać po prostu brak złożonego, poprawnego zeznania.

