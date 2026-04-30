Miliony na dachy zagrożone. Rząd przesuwa termin

Rolnicy, którzy planują skorzystać z programu wsparcia, otrzymali dodatkowy czas na realizację inwestycji. Rząd zdecydował o zmianie terminu w ramach programu, który umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów za wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu – nowy termin

Początkowo zakończenie prac było wymagane do 31 marca 2026 roku. Niedotrzymanie tego terminu oznaczałoby utratę dofinansowania i konieczność pokrycia wydatków z własnych środków. Resort rolnictwa zdecydował jednak o przesunięciu daty.

Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy mają teraz czas do 1 czerwca 2026 roku. Zmiana obejmuje osoby, które podpisały umowy z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i mogły nie zdążyć z realizacją inwestycji.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu – kto zyska

Wydłużenie terminu ma pomóc około 5,1 tys. rolników. Ministerstwo podkreśla, że dotrzymanie nowej daty jest kluczowe, aby nie stracić środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Program umożliwia uzyskanie nawet pełnego zwrotu kosztów, jednak tylko po spełnieniu określonych warunków. Wsparcie dotyczy wymiany pokrycia dachowego w budynkach wykorzystywanych do produkcji rolniczej.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu – zasady wsparcia

Wysokość pomocy nie uległa zmianie. Stawka wynosi 40 zł za metr kwadratowy wymienianego dachu, przy czym maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 500 metrów kwadratowych.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące rolnikami, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz otrzymały płatności bezpośrednie w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w roku jego złożenia.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu – warunki dla rolników

Pomoc przysługuje pełnoletnim osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków. Konieczne jest także posiadanie numeru identyfikacyjnego w systemie ewidencji producentów i gospodarstw rolnych.

Resort zapowiada również uproszczenie przepisów dotyczących usuwania azbestu. Planowane zmiany obejmują m.in. zasady zgłaszania obecności tego materiału oraz możliwość jego trwałego zabezpieczania.

Dopłaty do wymiany dachu z azbestu – plan usuwania

Usuwanie azbestu w Polsce jest częścią szerszego programu, który zakłada zakończenie tego procesu do końca 2032 roku. Materiał ten od lat jest uznawany za niebezpieczny dla zdrowia i jego stosowanie zostało zakazane.

W kraju wciąż znajduje się około 7 mln ton azbestu. Programy wsparcia mają przyspieszyć jego eliminację, a środki przeznaczone na ten cel w ostatnich latach sięgają setek milionów złotych.

