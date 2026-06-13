Polacy coraz częściej porzucają koszyk podczas zakupów online. To nas zniechęca

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Rzetelnej Firmy, prawie co drugi Polak (49 proc.) przynajmniej raz porzucił koszyk podczas zakupów online, gdyż uznał sprzedawcę za niewiarygodnego. 16 proc. respondentów nie kryje, że było blisko takiej decyzji, ale zdecydowało się na ryzyko. Co trzeci badany nie przypomina sobie takiej sytuacji. Najczęściej koszyk w trakcie zakupów internetowych porzucają najmłodsi. Wśród osób w wieku 18-24 lata takie doświadczenie ma aż trzy czwarte ankietowanych.

Dlaczego porzucamy koszyk podczas zakupów online?

Co najczęściej wpływa na rezygnację z zakupów online? Przede wszystkim negatywne opinie w sieci (53 proc.). Na drugim miejscu znajduje się podejrzany wygląd strony pod względem technicznym (44 proc.), czyli np. błędy w wyświetlaniu czy dziwny adres URL. Trzecią pozycję zajmuje brak brak danych kontaktowych albo rejestrowych firmy (43 proc.). Zniechęcają nas również ceny znacznie odbiegające od tych w innych sklepach (41 proc.), jak również brak bezpiecznych metod płatności i niejasne warunki zwrotów i reklamacji, a także utrudniony kontakt z pracownikami sklepu przed zakupem (po 38 proc.).

– Z jednej strony, wnikliwe sprawdzanie sklepu internetowego przed zakupem to dobre zjawisko. Oznacza, że konsumenci są świadomi zagrożeń w Internecie i chronią swoje pieniądze. Ale z drugiej strony spory odsetek rezygnacji wskazuje, że wielu uczciwych sprzedawców nadal nie pokazuje swojej wiarygodności w wystarczająco czytelny sposób. Przez to tracą klientów jeszcze przed finalizacją transakcji – komentuje Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Szacuje się, że spośród ok. 30 mln internautów w Polsce aż 78 proc. przynajmniej raz dokonało zakupu online. Szkody ze strony nierzetelnego e-sprzedawcy doświadczyło ok. 16 proc. internautów. Najczęściej problem dotyczył rozbieżności produktu i opisu lub zdjęć na stronie, na której dokonali zakupu (40 proc.). Szczególnie często doświadczali tego starsi konsumenci w wieku 65-79 lat (58 proc.).

Ogólnopolskie badanie „Konsumenci w e-sklepach” zostało zrealizowane na zlecenie Rzetelnej Firmy w lutym 2026 r., przez IMAS International – metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 konsumentów.

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