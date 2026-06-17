Wojsko może wejść na prywatne działki. W tle wielka operacja przy granicy

Program Tarcza Wschód, którego celem jest wzmocnienie wschodniej i północnej granicy Polski, może oznaczać wykorzystanie nie tylko terenów należących do Skarbu Państwa. W związku z planowaną skalą inwestycji rozważane jest także sięgnięcie po prywatne grunty.

Realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2024 roku. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, do tej pory zabezpieczono już ponad 61 kilometrów granicy państwowej. Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia mają być pola minowe.

Tarcza Wschód i plany budowy pól minowych

Agencja Uzbrojenia rozpoczęła konsultacje rynkowe, których celem jest znalezienie firm zdolnych do wyprodukowania odpowiedniej liczby min. Szczegóły dotyczące skali projektu pozostają niejawne, jednak z ujawnionych dokumentów wynika, że poszukiwano przedsiębiorstw dysponujących możliwościami produkcji 16,2 mln min przeciwpiechotnych.

Budowa umocnień polowych oraz przygotowanie terenów pod pola minowe wymaga odpowiednich obszarów. Dotychczas wojsko korzystało przede wszystkim z gruntów należących do państwa, jednak dalsza realizacja projektu może wymagać szerszego zakresu działań.

Aby skutecznie umacniać pas o szerokości 400 metrów wzdłuż całej granicy, konieczne może okazać się wykorzystanie również prywatnych działek. To właśnie dlatego Sztab Generalny Wojska Polskiego analizuje różne rozwiązania dotyczące pozyskiwania terenów.

Prywatne działki mogą zostać czasowo wykorzystane

Według informacji przytoczonych przez dziennik, jednym z rozważanych wariantów jest formuła kilkuletniego „pożyczenia” gruntów od właścicieli. Na obecnym etapie nie przedstawiono jednak szczegółowych zasad takiego rozwiązania.

Przedstawiciele wojska podkreślają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ujawniać dokładne informacje dotyczące sposobu wykorzystania prywatnych nieruchomości. Nie zmienia to jednak faktu, że przy tak dużej inwestycji możliwości pozyskania odpowiednich terenów są analizowane już teraz.

Projekt ma zostać ukończony do 2028 roku

Zakres przedsięwzięcia nie ogranicza się wyłącznie do budowy umocnień terenowych i pól minowych. Program obejmuje również rozwój systemów rozpoznania, obrony antydronowej oraz łączności.

Zgodnie z obecnymi założeniami realizacja całego projektu ma potrwać do 2028 roku. Tarcza Wschód pozostaje jednym z największych przedsięwzięć związanych ze wzmacnianiem bezpieczeństwa granic Polski, a kolejne etapy inwestycji będą wymagały przygotowania rozległych terenów na obszarach przygranicznych.

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