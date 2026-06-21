Tylu Polaków trzyma pieniądze w „skarpecie”. Dane mogą zaskakiwać

Eksperci wskazują, że w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem „Cash boarding”. Chodzi o wycofywanie pieniędzy z systemu bankowego i przechowywanie ich w formie fizycznej. Z danych Forex Club wynika, że nawet dwie trzecie Polaków trzyma gotówkę jako zabezpieczenie w domu.

Narodowy Bank Polski (NBP) ogłosił, że na początku drugiej połowy ubiegłego roku wartość gotówki w obiegu osiągnęła rekordową sumę 443 mld zł. To wzrost o 7,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

Dlaczego Polacy wyciągają oszczędności z banków i trzymają je w domu? Osoby decydujące się na ten krok najczęściej motywują swoją decyzję niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, ale też obawami o działanie systemów płatniczych.

Prawie co trzeci Polak trzyma pieniądze w „skarpecie”

Pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym na zlecenie “Wprost” zapytała Polaków, czy przechowują w domu oszczędności w gotówce. Przyznaje się do tego niespełna 28 proc. ankietowanych, natomiast 52,1 proc. twierdzi, że nie trzyma pieniędzy w domowych pieleszach. Co piąty respondent (20,1 proc.) deklaruje, że nie posiada oszczędności.