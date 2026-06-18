Tyle Polacy zarabiali w 2025 r. GUS przedstawił dane

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w 2025 roku 8903,56 zł, co oznacza wzrost nominalny o 9,1 proc. w porównaniu z rokiem wcześniej.

Wynagrodzenie w 2025 r. mocno w górę. Nowe dane GUS

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7% mniej i o 65,0% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem – czytamy w komunikacie GUS.

– We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2024 r. Wzrost ten wyniósł od 3,1% w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 14,0% w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – dodaje.

GUS poinformował również, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 11,04 mln etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku.

Okazuje się, że w ubiegłym roku najwięcej etatów (22,5 proc.) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. GUS podaje, że względem 2024 roku. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3,0 proc.), Edukacja (o 2,1 proc.) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2,0 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3,0 proc.) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc.).

Niebawem GUS przedstawi ostateczne dane dotyczące stopy bezrobocia w maju. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła ona w poprzednim miesiącu 5,9 proc., wobec 6 proc. w kwietniu. Bezrobocie poniżej progu 6 proc. po raz ostatni odnotowano w Polsce w grudniu ubiegłego roku (stopa bezrobocia wyniosła wówczas 5,7 proc.).

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