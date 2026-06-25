Kolejna giełda krypto na wylocie. Binance ogranicza zakres usług

Polacy mają zaledwie parę dni na decyzję co zrobić ze swoimi kryptowalutami i czy nie przenieść ich do giełdy, która już ma unijną licencję MiCA. Giełda bez licencji od 1 lipca będzie miała kłopot w świadczeniu usług.

„Binance Poland ani żaden inny podmiot z grupy Binance nie uzyska licencji MiCA do dnia 30 czerwca 2026 r. W związku z tym od dnia 1 lipca 2026 r. Binance Poland nie będzie mogła już przyjmować nowych użytkowników, a usługi świadczone przez Binance Poland zostaną ograniczone od dnia 1 lipca 2026 r”. – przekazała spółka w wiadomości mailowej do użytkowników w Polsce.

Polska bez krajowej ustawy o kryptowalutach

Od 1 lipca świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów na terytorium Unii Europejskiej stanie się nielegalne bez posiadania zezwolenia CASP (Crypto-Asset Service Provider). 30 czerwca to w Unii Europejskiej ostateczny koniec okresu przejściowego wynikającego z art. 143 ust. 3 rozporządzenia MiCA.

Zawiera ono informacje o tym, jak można wydawać i handlować różnymi rodzajami kryptoaktywów, czyli cyfrowych aktywów finansowych. Jak informuje KNF, MiCA dotyczy głównie tego, jakie tokeny mogą być oferowane publicznie, wydane i umieszczone na platformach do handlu kryptoaktywami. Odnosi się to do tokenów związanych z aktywami (ART), tokenów pieniądza elektronicznego (EMT), tokenów innych niż ART i EMT oraz usług pośrednictwa w handlu kryptoaktywami.

MiCA dawało państwom czas na uregulowanie rynku kryptoaktywów do końca czerwca 2026 roku. Ale w Polsce tak się nie stało – mimo kilku prób, nadal nie ma krajowej ustawy o kryptoaktywach.

Binance bez usług na terenie Unii Europejskiej. Trudna przeszłość giełdy

Binance, z której usług korzysta ponad 300 milionów użytkowników, złożyła w Grecji wniosek o przedłużenie licencji na nowych warunkach. Został on jednak odrzucony. Według źródeł agencji Reutersa, urzędnicy, którzy odrzucili wnioski Binance, byli zaniepokojeni karami, jakie firma otrzymała w przeszłości za pranie brudnych pieniędzy orazjej skomplikowaną strukturą międzynarodową.

Platforma ma jednak nadal dążyć do uzyskania zezwolenia w ramach rozporządzenia MiCA. – Binance nie opuszcza Europy. Możliwe, że po prostu wybierzemy inną ścieżkę. Jeśli nie będzie to Grecja, mamy też alternatywy – zapewniała w rozmowie z Reutersem Gillian Lynch, szefowa na region Europy i Wielkiej Brytanii.

Alternatywą były rozmowy w Irlandii oraz na Łotwie, które również nie skończyły się dla Binance sukcesem.

Dotychczasowi klienci Binance z Europy, w tym Polacy, najprawdopodobniej przeniosą swoje aktywa do portfela self-custody pozostającego pod ich kontrolą albo do innego dostawcy takich usług. Nowych klientów na Binance po 1 lipca nie będzie.

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