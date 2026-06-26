Gigantyczna kumulacja rozbita. Polak z wielkimi pieniędzmi w Eurojackpot

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło długo wyczekiwaną główną wygraną i rozbiło gigantyczną czerwcową kumulację. Kto miał szczęście? Tym razem gracz z Niemiec, który rozpoczyna wakacje z portfelem grubszym o ponad 87 mln euro, czyli ponad 370 mln zł.

Nad Wisłą również pojawiły się całkiem spore pieniądze. Gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z sześciocyfrową wygraną czwartego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 26 czerwca, podczas losowania nr 681 w Eurojackpot wylosowano liczby:

17, 25, 35, 39, 41 oraz 5 i 9

Wyniki losowania w Europie

Losowanie przyniosło główną wygraną. Gracz z Niemiec wzbogacił się dokładnie o 87 264 546,90 euro. Odnotowano także pięć wygranych drugiego stopnia w wysokości 481 471,60 euro. Trafiły one do graczy z Niemiec, Szwecji i Estonii.

Padły również trzy wygrane trzeciego stopnia. Wszystkie odnotowano w Niemczech. Każdy ze szczęśliwych graczy powiększy swój portfel o 452 546,00 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. Najwyższą wygraną odnotowaną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 794 291,30 zł, co z pewnością będzie miłym zastrzykiem gotówki na rozpoczynające się wakacje.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

29 wygranych piątego stopnia po 1 256,80 zł,

83 wygrane szóstego stopnia po 557,50 zł,

75 wygranych siódmego stopnia po 481,10 zł,

1193 wygrane ósmego stopnia po 88,40 zł,

1594 wygrane dziewiątego stopnia po 82,80 zł,

3351 wygranych dziesiątego stopnia po 75,10 zł,

6300 wygranych jedenastego stopnia po 45,50 zł,

23 009 wygranych dwunastego stopnia po 41,20 zł.

Do wygrania kolejne miliony

Rozbicie kumulacji nie oznacza końca wielkich emocji. Do puli trafiają kolejne miliony, a obecnie do wygrania jest 45 mln zł.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca, lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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