To będzie długi weekend. Polak zgarnął sześciocyfrową wygraną w Eurojackpot
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To będzie długi weekend. Polak zgarnął sześciocyfrową wygraną w Eurojackpot

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Eurojackpot – wyniki losowania
Eurojackpot – wyniki losowania Źródło: Shutterstock / les images
Losowanie Eurojackpot zakończyło się bez głównej wygranej, ale Polacy z dużymi pieniędzmi. Sprawdź, jakie liczby padły i ile wynosi nowa kumulacja.

To kolejne czerwcowe losowanie Eurojackpot, które nie przyniosło głównej wygranej. Najwyższe wygrane, jakie padły, to nagrody drugiego stopnia w wysokości prawie trzystu tysięcy euro.

Co prawda nie ma w tym gronie Polaków, ale nad Wisłą pojawiły się całkiem spore pieniądze. Gracz z Polski zgarnął ponad 800 tys. zł. Zapowiada się mu zdecydowanie długi weekend świętowania.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 11 czerwca, podczas losowania nr 677 w Eurojackpot wylosowano liczby:

2, 4, 14, 18, 28 oraz 9 i 11

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano cztery wygrane drugiego stopnia w wysokości 502 977,70 euro. Trafiły one do dwóch graczy z Finlandii oraz jednego z Norwegii i Słowacji.

Padły również aż trzynaście wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i w Finlandii. Każdy ze szczęśliwych graczy wzbogaci się o 87 278,70 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. W naszym kraju padła spora wygrana czwartego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 821 418,40 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

  • 47 wygranych piątego stopnia po 1 176,00 zł,
  • 60 wygranych szóstego stopnia po 848,10 zł,
  • 93 wygrane siódmego stopnia po 342,40 zł,
  • 907 wygranych ósmego stopnia po 137,80 zł,
  • 1500 wygranych dziewiątego stopnia po 84,20 zł,
  • 3874 wygrane dziesiątego stopnia po 65,50 zł,
  • 4807 wygranych jedenastego stopnia po 65,50 zł,
  • 21 318 wygranych dwunastego stopnia po 43,00 zł.

Do wygrania aż 230 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne miliony. Obecnie do wygrania jest już 230 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 16 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

  • 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
  • 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
  • 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
  • 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
  • 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
  • 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
  • 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
  • 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
  • 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
  • 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
  • 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
  • 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
  • 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
  • 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
  • 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
  • 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
  • 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
  • 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
  • 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
  • 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
  • 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
  • 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
  • 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
  • 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
  • 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
  • 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
  • 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
  • 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
  • 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy