To będzie długi weekend. Polak zgarnął sześciocyfrową wygraną w Eurojackpot

To kolejne czerwcowe losowanie Eurojackpot, które nie przyniosło głównej wygranej. Najwyższe wygrane, jakie padły, to nagrody drugiego stopnia w wysokości prawie trzystu tysięcy euro.
Co prawda nie ma w tym gronie Polaków, ale nad Wisłą pojawiły się całkiem spore pieniądze. Gracz z Polski zgarnął ponad 800 tys. zł. Zapowiada się mu zdecydowanie długi weekend świętowania.
Jakie liczby wylosowano?
W piątek, 11 czerwca, podczas losowania nr 677 w Eurojackpot wylosowano liczby:
2, 4, 14, 18, 28 oraz 9 i 11
Wyniki losowania w Europie
Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano cztery wygrane drugiego stopnia w wysokości 502 977,70 euro. Trafiły one do dwóch graczy z Finlandii oraz jednego z Norwegii i Słowacji.
Padły również aż trzynaście wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i w Finlandii. Każdy ze szczęśliwych graczy wzbogaci się o 87 278,70 euro.
Wygrane w Polsce
Polakom znów dopisało szczęście. W naszym kraju padła spora wygrana czwartego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 821 418,40 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 47 wygranych piątego stopnia po 1 176,00 zł,
- 60 wygranych szóstego stopnia po 848,10 zł,
- 93 wygrane siódmego stopnia po 342,40 zł,
- 907 wygranych ósmego stopnia po 137,80 zł,
- 1500 wygranych dziewiątego stopnia po 84,20 zł,
- 3874 wygrane dziesiątego stopnia po 65,50 zł,
- 4807 wygranych jedenastego stopnia po 65,50 zł,
- 21 318 wygranych dwunastego stopnia po 43,00 zł.
Do wygrania aż 230 mln zł
Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne miliony. Obecnie do wygrania jest już 230 mln zł.
Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 16 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
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