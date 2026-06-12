To będzie długi weekend. Polak zgarnął sześciocyfrową wygraną w Eurojackpot

To kolejne czerwcowe losowanie Eurojackpot, które nie przyniosło głównej wygranej. Najwyższe wygrane, jakie padły, to nagrody drugiego stopnia w wysokości prawie trzystu tysięcy euro.

Co prawda nie ma w tym gronie Polaków, ale nad Wisłą pojawiły się całkiem spore pieniądze. Gracz z Polski zgarnął ponad 800 tys. zł. Zapowiada się mu zdecydowanie długi weekend świętowania.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 11 czerwca, podczas losowania nr 677 w Eurojackpot wylosowano liczby:

2, 4, 14, 18, 28 oraz 9 i 11

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano cztery wygrane drugiego stopnia w wysokości 502 977,70 euro. Trafiły one do dwóch graczy z Finlandii oraz jednego z Norwegii i Słowacji.

Padły również aż trzynaście wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i w Finlandii. Każdy ze szczęśliwych graczy wzbogaci się o 87 278,70 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. W naszym kraju padła spora wygrana czwartego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 821 418,40 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

47 wygranych piątego stopnia po 1 176,00 zł,

60 wygranych szóstego stopnia po 848,10 zł,

93 wygrane siódmego stopnia po 342,40 zł,

907 wygranych ósmego stopnia po 137,80 zł,

1500 wygranych dziewiątego stopnia po 84,20 zł,

3874 wygrane dziesiątego stopnia po 65,50 zł,

4807 wygranych jedenastego stopnia po 65,50 zł,

21 318 wygranych dwunastego stopnia po 43,00 zł.

Do wygrania aż 230 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne miliony. Obecnie do wygrania jest już 230 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 16 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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