Mamy kolejnego milionera. Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

To kolejne czerwcowe losowanie Eurojackpot, które nie przyniosło głównej wygranej. Najwyższe wygrane, jakie padły, to nagrody drugiego stopnia w wysokości blisko sześciuset tysięcy euro. Co prawda nie ma w tym gronie Polaków, ale nad Wisłą pojawiły się całkiem spore pieniądze.
Gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z wygraną trzeciego stopnia i zgarnął ponad milion złotych.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 23 czerwca, podczas losowania nr 680 w Eurojackpot wylosowano liczby:
24, 27, 43, 48, 50 oraz 4 i 12
Wyniki losowania w Europie
Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano za to trzy wygrane drugiego stopnia w wysokości 591 738,50 euro. Trafiły one do graczy z Finlandii, Norwegii i Niemiec.
Padło również siedem wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Czechach i w Polsce. Każdy ze szczęśliwych graczy wzbogaci się o 143 019,80 euro.
Wygrane w Polsce
Polakom znów dopisało szczęście. W naszym kraju padła spora wygrana trzeciego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 1 328 001,70 zł, zasilając tym samym listę polskich milionerów.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 24 wygrane piątego stopnia po 1 527,20 zł,
- 50 wygranych szóstego stopnia po 881,20 zł,
- 56 wygranych siódmego stopnia po 539,30 zł,
- 804 wygrane ósmego stopnia po 136,70 zł,
- 1299 wygranych dziewiątego stopnia po 96,50 zł,
- 2755 wygranych dziesiątego stopnia po 79,90 zł,
- 4316 wygranych jedenastego stopnia po 67,90 zł,
- 18 734 wygrane dwunastego stopnia po 47,00 zł.
Do wygrania aż 360 mln zł!
Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne miliony. Obecnie do wygrania jest gigantyczna suma 360 mln zł.
Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 26 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
- 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
- 821 418,40 zł – 12 czerwca, lotto.pl
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
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