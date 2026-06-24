Mamy kolejnego milionera. Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

To kolejne czerwcowe losowanie Eurojackpot, które nie przyniosło głównej wygranej. Najwyższe wygrane, jakie padły, to nagrody drugiego stopnia w wysokości blisko sześciuset tysięcy euro. Co prawda nie ma w tym gronie Polaków, ale nad Wisłą pojawiły się całkiem spore pieniądze.

Gracz z Polski znalazł się wśród szczęśliwców z wygraną trzeciego stopnia i zgarnął ponad milion złotych.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 23 czerwca, podczas losowania nr 680 w Eurojackpot wylosowano liczby:

24, 27, 43, 48, 50 oraz 4 i 12

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano za to trzy wygrane drugiego stopnia w wysokości 591 738,50 euro. Trafiły one do graczy z Finlandii, Norwegii i Niemiec.

Padło również siedem wygranych trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Danii, Holandii, Czechach i w Polsce. Każdy ze szczęśliwych graczy wzbogaci się o 143 019,80 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. W naszym kraju padła spora wygrana trzeciego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 1 328 001,70 zł, zasilając tym samym listę polskich milionerów.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

24 wygrane piątego stopnia po 1 527,20 zł,

50 wygranych szóstego stopnia po 881,20 zł,

56 wygranych siódmego stopnia po 539,30 zł,

804 wygrane ósmego stopnia po 136,70 zł,

1299 wygranych dziewiątego stopnia po 96,50 zł,

2755 wygranych dziesiątego stopnia po 79,90 zł,

4316 wygranych jedenastego stopnia po 67,90 zł,

18 734 wygrane dwunastego stopnia po 47,00 zł.

Do wygrania aż 360 mln zł!

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne miliony. Obecnie do wygrania jest gigantyczna suma 360 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 26 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca, lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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