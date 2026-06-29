Ile kosztuje „klima”? Mieszkańcy popełniają kluczowy błąd

Początek lata przyniósł rekordowe temperatury. W niedzielę – po raz pierwszy od przeszło 100 lat – słupki rtęci pokazały ponad 40 stopni. Tropikalne upały mogą zachęcać do założenia klimatyzacji. Ile to kosztuje? Analizę w tym względzie przeprowadził serwis spidersweb.pl.

Portal zwraca uwagę, że ostateczna cena to wypadkowa przynajmniej trzech elementów: urządzenia, montażu i materiałów instalacyjnych. Istotną rolę, która może wpłynąć na kosztorys stanowią również m.in. długość trasy freonowej, grubość ścian, ale też piętro budynku.

Najpopularniejsze typy klimatyzatorów to ścienny split (sprawdza się w przypadku chłodzenia jednego pomieszczenia), a także multi-split – dobre rozwiązanie dla osób planujących klimatyzowanie całego mieszkania lub domu.

Ile kosztuje montaż klimatyzacji?

Jak podaje portal, system split 3,5 kW (wystarczający na pokój lub salon do ok. 35 m²) z montażem kosztuje od 4500 do 7000 zł brutto w zależności od marki i warunków.Mocniejsza jednostka 5 kW, nadająca się na duży salon, to koszt od 5000 do nawet 9000 zł. Sama robocizna bez urządzenia w standardowym scenariuszu (trasa do 3 metrów, jeden przewiert, łatwy dostęp) wynosi od 1100 do 2000 zł brutto. Bardziej skomplikowany montaż – długa trasa, kucie bruzd, praca na wysokości może wynieść nawet 4000 zł tylko za usługę. Multi-split w konfiguracji 2+1 (dwa pokoje) to montaż od 2400 do 3200 zł, a przy trzech jednostkach wewnętrznych 3100-4300 zł, nie licząc urządzeń.

Serwis zwraca uwagę, że w Warszawie koszt klimatyzatora split 2,5 kW z montażem zaczyna się od 3500 do 4000 zł, a w przypadku mocniejszej jednostki 5 kW – od 3800 zł. System multi-split dla dwóch pokojów to minimum 5500 zł, trzy pokoje – od 8500 zł, a cztery – od 12 tys. zł w górę.

W Krakowie najpopularniejszy wariant, czyli jedno pomieszczenie, jedno urządzenie, to koszt na poziomie 4000-5500 zł brutto dla segmentu średniego. Dla kogoś, kto chce klimatyzować całe mieszkanie, stolica Małopolski wyznacza budżet na multi-split rzędu 10 000-19 000 zł, co jest zgodne z ogólnopolskimi widełkami.

Najlepiej montować przed sezonem

Częsty błąd popełniany przez mieszkańców wiąże się z faktem, że decydują się na montaż klimatyzacji w sezonie letnim, co wiąże się z wyższą ceną. Szacuje się, że w okresie maj-sierpień ceny usług montażowych rosną o 10-20 proc. w porównaniu do okresu pozasezonowego. Wydłużają się też terminy realizacji montażu. Poza sezonem montaż odbywa się praktycznie od ręki, a ceny są nawet o 30 proc. niższe. Najbardziej optymalny termin to marzec-kwiecień lub wrzesień-październik.

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