Ile kosztuje „klima”? Mieszkańcy popełniają kluczowy błąd
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Ile kosztuje „klima”? Mieszkańcy popełniają kluczowy błąd

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Klimatyzacja w domu
Klimatyzacja w domu Źródło: Shutterstock / Reshetnikov_art
Tropikalne upały zachęcają do założenia klimatyzacji. Koszty montażu mogą wynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Mniej płacą ci, którzy zdecydowali się na jeden krok.

Początek lata przyniósł rekordowe temperatury. W niedzielę – po raz pierwszy od przeszło 100 lat – słupki rtęci pokazały ponad 40 stopni. Tropikalne upały mogą zachęcać do założenia klimatyzacji. Ile to kosztuje? Analizę w tym względzie przeprowadził serwis spidersweb.pl.

Portal zwraca uwagę, że ostateczna cena to wypadkowa przynajmniej trzech elementów: urządzenia, montażu i materiałów instalacyjnych. Istotną rolę, która może wpłynąć na kosztorys stanowią również m.in. długość trasy freonowej, grubość ścian, ale też piętro budynku.

Najpopularniejsze typy klimatyzatorów to ścienny split (sprawdza się w przypadku chłodzenia jednego pomieszczenia), a także multi-split – dobre rozwiązanie dla osób planujących klimatyzowanie całego mieszkania lub domu.

Ile kosztuje montaż klimatyzacji?

Jak podaje portal, system split 3,5 kW (wystarczający na pokój lub salon do ok. 35 m²) z montażem kosztuje od 4500 do 7000 zł brutto w zależności od marki i warunków.Mocniejsza jednostka 5 kW, nadająca się na duży salon, to koszt od 5000 do nawet 9000 zł. Sama robocizna bez urządzenia w standardowym scenariuszu (trasa do 3 metrów, jeden przewiert, łatwy dostęp) wynosi od 1100 do 2000 zł brutto. Bardziej skomplikowany montaż – długa trasa, kucie bruzd, praca na wysokości może wynieść nawet 4000 zł tylko za usługę. Multi-split w konfiguracji 2+1 (dwa pokoje) to montaż od 2400 do 3200 zł, a przy trzech jednostkach wewnętrznych 3100-4300 zł, nie licząc urządzeń.

Serwis zwraca uwagę, że w Warszawie koszt klimatyzatora split 2,5 kW z montażem zaczyna się od 3500 do 4000 zł, a w przypadku mocniejszej jednostki 5 kW – od 3800 zł. System multi-split dla dwóch pokojów to minimum 5500 zł, trzy pokoje – od 8500 zł, a cztery – od 12 tys. zł w górę.

W Krakowie najpopularniejszy wariant, czyli jedno pomieszczenie, jedno urządzenie, to koszt na poziomie 4000-5500 zł brutto dla segmentu średniego. Dla kogoś, kto chce klimatyzować całe mieszkanie, stolica Małopolski wyznacza budżet na multi-split rzędu 10 000-19 000 zł, co jest zgodne z ogólnopolskimi widełkami.

Najlepiej montować przed sezonem

Częsty błąd popełniany przez mieszkańców wiąże się z faktem, że decydują się na montaż klimatyzacji w sezonie letnim, co wiąże się z wyższą ceną. Szacuje się, że w okresie maj-sierpień ceny usług montażowych rosną o 10-20 proc. w porównaniu do okresu pozasezonowego. Wydłużają się też terminy realizacji montażu. Poza sezonem montaż odbywa się praktycznie od ręki, a ceny są nawet o 30 proc. niższe. Najbardziej optymalny termin to marzec-kwiecień lub wrzesień-październik.

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Źródło: spidersweb.pl