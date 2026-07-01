Ostatnie czerwcowe losowanie Eurojacpot. Polak zgarnia fortunę

Wakacje dla jednego z Polaków rozpoczęły się wyjątkowo szczęśliwie. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot wygrał ponad pół miliona złotych. I choć ostatnie czerwcowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej ani rozbicia kumulacji, to jednak padło kilka bardzo wysokich nagród i tysiące mniejszych wygranych.

Najwięcej szczęścia mieli gracze z Niemiec, Chorwacji i Słowacji, którzy rozpoczną wakacje z portfelami bogatszymi o ponad 400 tys. euro. To właśnie do nich trafiły wygrane drugiego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 30 czerwca, podczas losowania nr 682 w Eurojackpot wylosowano liczby:

12, 19, 34, 44, 50 oraz 3 i 8

Wyniki losowania w Europie

Podczas wtorkowego losowania nie padła główna wygrana. Odnotowano natomiast trzy wygrane drugiego stopnia w wysokości 415 489,00 euro. Trafiły one do graczy z Niemiec, Chorwacji i Słowacji.

Padły również trzy wygrane trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Szwecji i Norwegii. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 234 316,50 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom ponownie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną odnotowaną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia. Szczęśliwy gracz zainkasował 523 226,10 zł, co z pewnością będzie miłym zastrzykiem gotówki na rozpoczęcie wakacji.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

15 wygranych piątego stopnia po 1 422,30 zł,

56 wygranych szóstego stopnia po 508,30 zł,

44 wygrane siódmego stopnia po 508,30 zł,

1071 wygranych ósmego stopnia po 81,50 zł,

983 wygrane dziewiątego stopnia po 81,50 zł,

2059 wygranych dziesiątego stopnia po 77,70 zł,

5714 wygranych jedenastego stopnia po 40,40 zł,

14 501 wygranych dwunastego stopnia po 40,40 zł.

Do wygrania kolejne miliony

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja rośnie. W kolejnym losowaniu do zdobycia będzie 70 mln zł.

Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 3 lipca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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