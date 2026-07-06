Miało być 19 proc., firmy płacą aż 33 proc. Nowe dane zaskakują

Choć podstawowa stawka podatku CIT w Polsce wynosi 19 proc., rzeczywiste obciążenia przedsiębiorstw okazują się znacznie wyższe. Z najnowszego raportu wynika, że największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych zapłaciły w 2024 roku średnio 33 proc. efektywnego podatku, a przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają krajowy system podatkowy.

Efektywna stawka podatkowa znacznie wyższa od CIT

Analiza przygotowana przez Grant Thornton pokazuje, że średnia efektywna stawka podatkowa największych spółek giełdowych osiągnęła w 2024 roku poziom 33 proc. To wyraźnie więcej niż ustawowa, 19-procentowa stawka CIT.

Raport wskazuje również na utrzymujący się trend wzrostowy. W 2022 roku średnie efektywne opodatkowanie wynosiło 28 proc., a rok później wzrosło do 30 proc. W efekcie rzeczywiste obciążenia podatkowe przedsiębiorstw systematycznie rosną.

Firmy krytykują polskie przepisy

Z raportu przygotowanego przez MDDP i Konfederację Lewiatan wynika, że przedsiębiorcy bardzo negatywnie oceniają obowiązujące przepisy podatkowe.

Aż 84 proc. ankietowanych wskazuje na brak stabilności prawa podatkowego. Z kolei 78 proc. uważa, że obowiązki administracyjne są nadmierne, 73 proc. krytykuje zrozumiałość przepisów, a 62 proc. negatywnie ocenia sprawiedliwość całego systemu.

Polska w końcówce rankingu OECD

Słabe oceny krajowego systemu podatkowego potwierdzają także międzynarodowe zestawienia.

W najnowszym rankingu International Tax Competitiveness Index przygotowanym przez Tax Foundation Polska zajęła 35. miejsce spośród 38 państw należących do OECD. Niżej sklasyfikowano jedynie Kolumbię, Włochy i Francję.

Wyższe podatki płacą dziś firmy krajowe

Raport zwraca uwagę również na zmianę struktury obciążeń podatkowych. W poprzednich latach wyższe efektywne podatki częściej płaciły przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem. Obecnie sytuacja się odwróciła.

Efektywna stawka podatkowa dla spółek z polskim kapitałem wynosi średnio 34 proc., czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w przypadku firm z udziałem kapitału zagranicznego. Zdaniem autorów raportu pokazuje to, że rzeczywiste obciążenia przedsiębiorstw coraz bardziej odbiegają od nominalnej stawki CIT.

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