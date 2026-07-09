To dlatego kredytobiorcy nie dostali prezentu na wakacje. Jest komunikat

W środę zakończyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po raz czwarty z rzędu zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Po lipcowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Wczorajsza decyzja może być rozczarowaniem dla kredytobiorców (obniżka stóp wiąże się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych oraz firmowych), ale trzeba pamiętać, że w ostatnim czasie prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński nie wykluczał pierwszych od czterech lat podwyżek stóp procentowych.

RPP tłumaczy decyzję ws. stóp procentowych

W komunikacie wydanym tuż po środowym posiedzeniu RPP zwraca uwagę m.in. na fakt, iż w czerwcu ceny surowców energetycznych na rynkach światowych obniżyły się, w tym wyraźnie spadły ceny ropy naftowej. Jednocześnie dynamika aktywności gospodarczej w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona, a inflacja – mimo spadku w ostatnim czasie – jest wyższa niż na początku roku. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

RPP informuje, że zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 17 czerwca br. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,4 – 3,3 proc. w tym roku (wobec 1,6 – 2,9 proc. w projekcji z marca br.), 1,5 – 4,0 proc. w roku przyszłym (wobec 1,1 – 3,7 proc.) oraz 0,8 – 3,9 proc. w roku 2028 (wobec 0,9 – 4,0 proc.). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0 – 4,4 proc. w 2026 roku (wobec 3,1 – 4,7 proc. w projekcji z marca br.), 1,8 – 3,7 proc. w 2027 roku (wobec 2,0 – 3,8 proc.) oraz 1,9 – 4,1 proc. w 2028 roku (wobec 1,8 – 4,1 proc.).

– W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie – czytamy w komunikacie.

RPP wskazuje, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Na perspektywy te wpływać będzie w szczególności sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

Kolejnej decyzji RPP ws. stóp procentowych możemy spodziewać się dopiero we wrześniu. Sierpniowe posiedzenie RPP będzie miało charakter jedynie organizacyjny.

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