Polacy coraz rzadziej wypłacają środki z PPK przed emeryturą? Zaskakujące dane

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić pracowników do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

W początkowym okresie polscy pracownicy podchodzili do PPK z dystansem, jednak w ostatnim czasie zainteresowanie udziałem w programie rośnie. Z ostatnich danych wynika, że z możliwości oszczędzania w ten sposób korzysta ponad 4,3 mln osób.

Zwroty środków z PPK rzadkością?

Nadzorujący PPK Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował w czwartek, że w ostatnim kwartale 2025 roku pracownicy i pracodawcy wpłacili do programu 2,73 mld zł. W pierwszym kwartale tego roku kwota ta zwiększyła się o niemal 33 proc. – do 3,63 mld zł. W tym samym czasie wartość zwrotów zwiększyła się z 752,8 mln zł do 833,9 mln zł. Jak zauważa PFR, oznacza to, że relacja zwrotów do nowych wpłat nie wzrosła, lecz spadła, wskutek czego "trudno pogodzić z tezą o powszechnym odpływie środków z programu".

– Od uruchomienia PPK 56 proc. osób, które kiedykolwiek dokonały zwrotu środków z programu, zrobiło to tylko raz – informuje PFR

Przypomnijmy, że uczestnik PPK może dokonać zwrotu środków z programu w dowolnym momencie. Otrzymuje wówczas 100 proc. środków pochodzących z wpłat własnych, a także 70 proc. środków z wpłat pracodawcy (pozostałe 30 proc. trafia na jego konto w ZUS). Kwota zwrotu zostaje natomiast pomniejszona o tzw. podatek Belki od wypracowanych zysków i zwrot dopłat od państwa.

Kwestię zwrotów środków z PPK dostrzegła w ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wskazując, że może to negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń.

– Obecnie utrzymuje się tendencja wycofywania zgromadzonych przez uczestników PPK środków w ramach zwrotu, co może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń po uzyskaniu uprawnień do wypłaty środków po osiągnięciu 60. roku życia – ocenia KNF.

Komisja uważa, że przypadający na ten rok ustawowy przegląd funkcjonowania PPK (zgodnie z ustawą przegląd zasad i działania programu przez rząd następuje co najmniej raz na cztery lata), to dobra okazja do „dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu, w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK".

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