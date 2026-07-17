Sejm zdecydował. Podatek Belki zostaje, ale pojawi się nowa danina

Sejm uchwalił ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), które mają zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2027 r. Nowe rozwiązanie przewiduje preferencje podatkowe dla osób oszczędzających i inwestujących, ale nie oznacza likwidacji podatku Belki. Jednocześnie ustawa wprowadza nowy podatek od wartości aktywów zgromadzonych ponad określone limity.

Osobiste Konta Inwestycyjne od 2027 roku

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Początkowo planowano ich wdrożenie już od 1 lipca 2026 r., jednak po konsultacjach termin został przesunięty. Projekt ustawy przyjęła Rada Ministrów, a następnie został on uchwalony przez Sejm. Teraz czeka jeszcze na dalsze etapy procesu legislacyjnego.

OKI będą dobrowolnym produktem inwestycyjnym przeznaczonym dla osób pełnoletnich. Posiadacz konta będzie mógł wpłacać i wypłacać środki w dowolnym momencie, a jedna osoba będzie mogła posiadać więcej niż jedno konto. Nie będzie natomiast możliwości prowadzenia wspólnego OKI dla małżonków.

Jakie zwolnienia przewiduje ustawa?

Nowe przepisy zakładają zwolnienie z opodatkowania aktywów zgromadzonych na OKI do określonych limitów. W przypadku aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, limit wyniesie 100 tys. zł. Dla aktywów o charakterze oszczędnościowym, obejmujących m.in. lokaty i obligacje oszczędnościowe, przewidziano limit 25 tys. zł.

Podatek Belki pozostaje, pojawi się nowa danina

Ustawa nie likwiduje obowiązującego podatku od zysków kapitałowych. Nadal będzie obowiązywać 19-procentowy podatek Belki od dochodów z lokat, obligacji, dywidend czy sprzedaży papierów wartościowych. OKI mają być jedynie wyjątkiem od tych zasad w granicach przewidzianych przez ustawę.

Po przekroczeniu ustawowych limitów aktywa zgromadzone na OKI zostaną objęte nowym podatkiem od wartości aktywów. Jego wysokość ma być powiązana ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego, przy czym projekt przewiduje, że w 2027 r. stawka wyniesie 0,85 proc. Ministerstwo Finansów wskazuje, że rozwiązanie ma zachęcać do długoterminowego inwestowania i lokowania środków w realną gospodarkę.

Czytaj też:

Podatek Belki nareszcie da się obejść! Opłacalne oszczędzanie Czytaj też:

Kiedy zmiany w podatku Belki? Ważna deklaracja Domańskiego