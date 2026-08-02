Większość wyrzuca patelnię do złego kosza. To może słono kosztować

Zużyta patelnia nie zawsze trafia do tego samego pojemnika na odpady. O sposobie jej utylizacji decyduje przede wszystkim materiał, z którego została wykonana. Problem polega na tym, że wiele modeli składa się z kilku różnych surowców, a rączka często wykonana jest z innego materiału niż korpus.

Dodatkową trudność stanowi fakt, że nie każda patelnia nadaje się do recyklingu. W nowszych produktach producenci coraz częściej umieszczają informacje dotyczące właściwej segregacji, jednak w przypadku starszych naczyń ustalenie odpowiedniego sposobu ich wyrzucenia bywa znacznie trudniejsze.

Nie każda patelnia trafia do żółtego pojemnika

Patelnię wykonaną w całości z aluminium można wrzucić do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku patelni ceramicznych. Jeżeli elementy można rozdzielić, metalową część należy umieścić w żółtym pojemniku, natomiast ceramiczną wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Gdy rozdzielenie poszczególnych części nie jest możliwe, warto oddać patelnię do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dopiero w ostateczności powinna trafić do odpadów zmieszanych.

PSZOK będzie najlepszym rozwiązaniem

Patelnie żeliwne, które nie nadają się już do użytku, można wrzucić do żółtego pojemnika lub przekazać do skupu złomu. Z kolei patelnie tytanowe z powłoką tytanową oraz emaliowane, jako produkty wykonane z różnych materiałów, najlepiej oddać do PSZOK.

Podobnie jest z patelniami teflonowymi. Choć w wielu gminach dopuszcza się wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych, z punktu widzenia recyklingu korzystniejszym rozwiązaniem pozostaje przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W razie wątpliwości warto zapytać

Jeżeli nie wiadomo, z jakiego materiału wykonana jest patelnia, warto skorzystać z pomocy pracowników PSZOK. Przed wizytą dobrze jest przygotować potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ niektóre punkty mogą wymagać takiego dokumentu. Informacje o zasadach segregacji można znaleźć również w regulaminie utrzymania czystości obowiązującym w danej gminie.

Nieprawidłowa segregacja odpadów, w tym zużytych patelni, może skutkować nałożeniem kary sięgającej 500 zł.

Czytaj też:

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? Jeden błąd jest bardzo częsty Czytaj też:

Większość wyrzuca po koszeniu. Pod ogórkami działa jak naturalny dopalacz plonów