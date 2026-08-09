Garaż będzie mógł stanąć tuż przy płocie. Od 20 września ważna zmiana

Właściciele działek mają zyskać możliwość budowania większych garaży i budynków gospodarczych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianą warunków technicznych, która ma wejść w życie 20 września 2026 r. Nowe przepisy przewidują podniesienie dotychczasowych limitów długości i wysokości takich obiektów.

Obecnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej przy granicy działki można postawić wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy o długości nieprzekraczającej 6,5 m i wysokości do 3 m. Po zmianach limity mają wzrosnąć odpowiednio do 7 m oraz 3,5 m.

Garaż przy granicy działki będzie mógł być większy

Projekt zakłada, że większy obiekt będzie można sytuować bezpośrednio przy granicy działki albo co najmniej 1,5 m od niej, pod warunkiem że ściana od strony sąsiedniej nieruchomości nie będzie miała okien.

Zmiana ma ułatwić inwestorom budowę większych garaży i szop bez konieczności zachowania standardowych odległości. Te obecnie wynoszą co najmniej 4 m, jeśli ściana skierowana w stronę granicy ma okna lub drzwi, oraz 3 m, gdy jest pozbawiona takich otworów.

Kiedy garaż może stać bliżej niż 3 metry?

Już obecne regulacje przewidują wyjątki. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy może stanąć przy samej granicy albo 1,5 m od niej, jeśli spełnia wymagania dotyczące wymiarów i nie ma okien ani drzwi w ścianie od strony sąsiada.

Takie rozwiązanie jest również dopuszczalne na działce o szerokości do 16 m. Garaż może też stanąć bezpośrednio przy granicy, gdy przylega ścianą do istniejącego budynku na sąsiedniej nieruchomości, a jego wysokość odpowiada ustaleniom planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zbliżenia budynku do granicy może też wynikać wprost z miejscowego planu.

Nie każdy garaż obejmie nowe ułatwienie

Krajowa Rada Izby Architektów RP proponowała rozszerzenie przepisów także na garaże, które nie są wolnostojące i stanowią przedłużenie domu jednorodzinnego. Resort rozwoju nie zaakceptował jednak tej propozycji.

Oznacza to, że choć zwiększone mają zostać dopuszczalne wymiary garaży i budynków gospodarczych stawianych przy granicy, nowe rozwiązanie nie obejmie garaży będących częścią lub przedłużeniem domu. Planowane przepisy mają wejść w życie 20 września 2026 r.

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