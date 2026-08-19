Dowód i prawo jazdy w jednej aplikacji. Tak ma działać nowy portfel UE

Unia Europejska przygotowuje uruchomienie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, czyli EUDI Wallet. Każde państwo członkowskie będzie musiało udostępnić aplikację zgodną ze wspólnymi unijnymi standardami. W Niemczech pierwsze wdrożenia mają rozpocząć się w 2027 roku.

System nie zastąpi natychmiast wszystkich papierowych i plastikowych dokumentów. Jego rozwój ma przebiegać etapami, a użytkownicy będą stopniowo otrzymywać dostęp do kolejnych funkcji.

Cyfrowy portfel UE pomieści dowód i prawo jazdy

Docelowo w aplikacji będzie można przechowywać między innymi dowód osobisty oraz prawo jazdy. Z czasem mają pojawić się także inne dokumenty potwierdzające tożsamość, kwalifikacje lub posiadane uprawnienia.

Portfel umożliwi również logowanie się do usług internetowych, załatwianie spraw urzędowych i zawieranie umów online. Smartfon ma dzięki temu przejąć część funkcji tradycyjnego portfela.

Użytkownik pokaże tylko potrzebne informacje

Jedną z najważniejszych zalet systemu ma być większa kontrola nad udostępnianymi danymi. Użytkownik nie zawsze będzie musiał przekazywać cały zestaw informacji zapisanych w dokumencie.

Przy potwierdzaniu pełnoletności wystarczy na przykład udostępnić informację o spełnieniu wymogu wieku. Data urodzenia, adres zamieszkania i pozostałe dane mogą pozostać ukryte.

Aplikacja przyda się w banku i urzędzie

Europejski portfel ma ułatwić zakładanie konta bankowego, podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz korzystanie z usług administracji publicznej. Jego głównym zadaniem będzie potwierdzanie tożsamości użytkownika.

Nie oznacza to jednak, że rachunki bankowe zostaną przeniesione do jednego systemu. Przelewy i pozostałe operacje finansowe nadal będą realizowane w aplikacjach poszczególnych banków.

Potrzebny będzie PIN do cyfrowego dowodu

W Niemczech korzystanie z nowych rozwiązań będzie wymagało aktywnej funkcji elektronicznej identyfikacji w dowodzie osobistym oraz znajomości przypisanego do niego numeru PIN.

Wiele osób nigdy nie korzystało z elektronicznych funkcji dokumentu albo nie pamięta kodu. Niemiecki rząd planuje więc ponowne uruchomienie usługi umożliwiającej resetowanie PIN-u.

Bezpieczeństwo będzie kluczowe

Dokumenty zapisane w aplikacji mają być chronione cyfrowymi podpisami. System ma pozwalać na przekazywanie tylko tych informacji, które są potrzebne do wykonania konkretnej czynności.

Eksperci zwracają jednak uwagę na ryzyko cyberataków, prób wyłudzenia danych i problemów po zgubieniu telefonu. Powodzenie projektu będzie zależało od skutecznych zabezpieczeń oraz zaufania użytkowników.

Tradycyjne dokumenty pozostaną w użyciu

Start systemu w 2027 roku nie oznacza natychmiastowej rezygnacji z fizycznych dokumentów. Dowody i prawa jazdy nadal będą używane, a cyfrowy portfel będzie stopniowo rozszerzał swój zakres.

Docelowo aplikacja ma umożliwiać bezpieczne potwierdzanie tożsamości na terenie całej Unii Europejskiej. Ma to ułatwić korzystanie z usług publicznych i komercyjnych zarówno w kraju zamieszkania, jak i podczas podróży po innych państwach UE.

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