Tak paliwa napędziły inflację w Polsce. Wzrost niemal o 18 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 4,1 proc. rok do roku. To więcej niż wskazywał wstępny szacunek opublikowany przed dwoma tygodniami (informowano wówczas o odczycie na poziomie 4 proc.). W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,7 proc.

Tak paliwa napędziły inflację w Polsce

Z danych GUS jasno wynika, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały ceny paliw. W kategorii transport odnotowano wzrost aż o 17,9 proc. rok do roku i o 4,7 proc. w ujęciu miesięcznym. Warto przypomnieć, że wraz z początkiem września zakończyła się druga odsłona pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), co spowodowało natychmiastowy wzrost cen paliw na stacjach (cena benzyny przekroczyła poziom 8 zł za litr, a diesla 9 zł/l). Trzecia edycja pakietu została wprowadzona wraz z początkiem października.

Względem września 2025 roku poszły w górę również ceny w kategoriach: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,9 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 0,8 proc.), rekreacja, sport i kultura (o 5,5 proc., w ujęciu miesięcznym spadek o 2,9 proc.), użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 5,1 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 0,8 proc.), zdrowie (o 4,6 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 0,4 proc.), edukacja (wzrost o 4,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 1,9 proc.), restauracje i usługi zakwaterowania (o 4,1 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 0,2 proc.), informacje i komunikacja (o 3,5 proc., w ujęciu miesięcznym spadek o 0,5 proc.), higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi (o 2,4 proc., w ujęciu miesięcznym spadek o 0,2 proc.), a także ubezpieczenia i usługi finansowe (o 0,6 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 0,2 proc.).

W ujęciu rok do roku nastąpił spadek w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe – 0,4 proc. Zwraca uwagę fakt, że w relacji miesiąc do miesiąca mamy w tej kategorii wzrost o 0,1 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu notowano spadek o 0,7 proc.

Największy spadek cen rok do roku nastąpił w sekcji odzież i obuwie (o 3,7 proc. w ujęciu miesięcznym wzrost o 2,9 proc.). Obniżki odnotowano też w kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrost o 0,1 proc.).

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