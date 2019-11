MPiT: Inflacja w listopadzie wyniesie około 2,6 proc.

„W ocenie MPiT, w listopadzie roczny wskaźnik cen wyniesie ok. 2,6 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrost wyniesie 0,1 pkt. proc. Wzrost cen w ujęciu rocznym spodziewany jest w kategoriach „łączność” oraz „restauracje i hotele”. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie - zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Choć na przełomie 2019 i 2020 r. możliwe jest przyspieszenie dynamiki cen, co sygnalizuje m.in. NBP, to efekt ten powinien wyhamowywać w kolejnych miesiącach przyszłego roku” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

Według danych GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. wzrosły wobec września br. o 0,2 proc. W porównaniu z październikiem 2018 r. ceny wzrosły o 2,5 proc. (wobec 2,6 proc. rok do roku we wrześniu). Dane są zbliżone do oczekiwań Ministerstwa formułowanych przed miesiącem oraz zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, podano także.

„Na spowolnienie rocznego wzrostu cen w październiku br., największy wpływ miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (o 4,8 proc.). W dalszym ciągu widoczne jest wygasanie dynamiki cen żywności, a październikowy, roczny wzrost cen w tej kategorii był najniższy od czerwca 2019 r”. – czytamy także w komentarzu.

Czytaj także:

NBP: Nasilają się sygnały osłabienia gospodarczego. Na plus już tylko konsumpcja i eksport