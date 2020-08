„Staliśmy się memmemm”. mBank zmienia logo po wpadce z „ęśąćż”

Klienci mBanku otrzymali w środę serię powiadomień, które sporo namieszały. Trzy powiadomienia push o treści: „ęśąćż”, „test wiadomości push” i „Życzymy miłego dnia” trafiły do tysięcy osób, które mają konta w tym banku. Okazało się, że błąd systemu spowodował też zawieszanie się aplikacji mBanku. Apelowano, by nie otwierać powiadomień, ponieważ to powodowało jej zawieszanie się i obciążenie systemu.

W środę wieczorem sytuacja się uspokoiła, wszystko wróciło do normy, ale mBank postanowił skorzystać z chwili sławy i przypomniał internautom o wpadce.

Awaria powiadomień w mBanku. „Gdy staliśmy się memmem”...

Na profilach mBanku w mediach społecznościowych zmieniono zdjęcia główne. Teraz zamiast klasycznego loga pojawiło się „ęśąćż” na znanym wszystkim tle. Na Twitterze zamieszczono też wpis nawiązujący do wpadki.