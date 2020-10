Powrót zasiłku opiekuńczego? To już niemal przesądzone

Co z zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi do 16 roku życia? Obecnie nie jest on wypłacany, gdyż najmłodsi uczniowie chodzą do szkoły w normalny trybie. Już w piątek może się to jednak zmienić.

– Zasiłki są przewidziane na zasadach takich, jak te, które obowiązywały wiosną. Będą one wypłacane wtedy, gdy będzie do tego podstawa – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji zapowiadającej obostrzenia, które weszły w życie w sobotę. Możliwość dalszego zamrażania gospodarki zasygnalizował minister zdrowia. – Przed nami krytyczny tydzień. W tym czasie okaże się, czy będziemy mieli dalszy wykładniczy wzrost zachorowań, czy ten model się zmieni – powiedział Adam Niedzielski. Te słowa w świetle informacji, które przekazał dziś DGP, brzmią wyjątkowo mocno.

Zasiłek opiekuńczy. Klasy 4-8 w domu

Jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, już od piątku w normalnym trybie do szkoły prawdopodobnie będą chodzić wyłącznie uczniowie klas 1-3, czyli tak zwanego nauczania początkowego. – Zamknięcie szkół miało wyłączyć jeden z istotnych czynników mobilności społecznej, gdyby Polacy chodzili codziennie do teatru, to byśmy musieli je zamknąć. A decyzja dotyczy klas 4–8, gdyż ograniczenia dotyczące mniejszej liczby klas spowodowałyby kłopoty logistyczne dla szkół – mówi informator gazety.

