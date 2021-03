Apple przejmuje na potęgę. Kupuje średnio jedną firmę co trzy tygodnie

Tim Cook przedstawił ciekawą informację podczas corocznego spotkania z udziałowcami. Okazuje się, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Apple przejęło aż 100 firm. To średnio jedna na trzy-cztery tygodnie. Jak tłumaczył prezes, przejęcia służą głównie pozyskiwaniu technologii oraz nowych talentów.

Do najbardziej znanych przejęć, których dokonała firma z Cupertino należy zakup Beats Electronics, czyli producenta słynnych już słuchawek Beats by Dre, sygnowanych pseudonimem legendarnego amerykańskiego rapera Dr Dre. Apple zapłacił za produkt, znak towarowy oraz technologię aż 3 mld dolarów. Do firmy od 2018 roku należy także popularna aplikacja Shazam. Służy ona do rozpoznawania piosenek „na słuch”. Użytkownicy mogą włączyć mikrofon, aby aplikacja rozpoznała utwór lecący w tle. Firma Tima Cooka zapłaciła za prawa do aplikacji aż 400 mln dolarów.

Najlepszy wynik w historii

Podczas spotkania ogłoszono również wyniki finansowe giganta technologicznego. W pierwszych trzech miesiącach fiskalnych 2021 roku Apple przychód na poziomie 111,4 mld dolarów. To najwyższy wynik kwartalny w historii firmy.

Czytaj też:

30 tys. komputerów Apple’a zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem