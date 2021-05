Kolejne 500+, a nawet 1000+. Ile dostaną rodzice, gdy Polski Ład wejdzie w życie

W Polskim Ładzie Zjednoczona Prawica zawarła postanowienia, które mają podnieść dzietność, a więc zachęcić rodziny do posiadania jak największej liczby dzieci. Każda rodzina, która zdecyduje się na drugie, trzecie i kolejne dzieci, otrzyma 12 tys. zł do wykorzystania do trzeciego roku życia dziecka.

– Przez pierwsze trzy lata to młodzi rodzice potrzebują więcej wsparcia. Wsparcia w obszarze mieszkania, pracy, ale też finansowego. Dlatego do 500+ i 300+ dodajemy kolejny komponent koncentrujący się na małych dzieciach. To rodzinny kapitał opiekuńczy, to 12 tys. zł dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania elastycznego między 12. a 36. miesiącem życia dziecka – tłumaczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Rodzice będą mogli zdecydować: 1 tys. zł miesięcznie przez rok albo 500 zł co miesiąc przez dwa lata. Premiowana będzie prędkość powiększania rodziny: jeśli kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona.

Zatem w wariancie, w którym rodzina mająca dwoje dzieci zdecyduje się „rozciągnąć” świadczenie do dwóch lat, miesięcznie otrzymywać będzie od państwa 1,5 tys. zł (2 x 500+ oraz 500 zł na drugie dziecko) – i tak przez dwa lata. Po tym czasie świadczenie z Polskiego Ładu przestanie obowiązywać.

Jeśli rodzina ma troje dzieci, z których dwoje najmłodszych urodziło się w odstępach nie więcej niż trzech lat, to obok 1500 zł miesięcznie z tytułu 500+, przez pewien czas będzie otrzymywać jeszcze tysiąc złotych na młodsze dzieci. Przypomnijmy, że można je pobierać na dziecko tylko do ukończenia przez nie 36-go miesiąca życia. W okresie, w którym średnie dziecko nie przekroczy tego wieku, rodzina z trojgiem dzieci będzie więc miała na koncie 2,5 tys. zł od państwa.

300 zł na wyprawkę dla dzieci w wieku szkolnym

Nie ulegają zmianie zasady wypłaty programu „Dobry start”. Pieniądze te przyznawane są raz do roku dla każdego dziecka uczącego się w szkole. Wnioski można składać od wakacji, gdyż w zamyśle pieniądze w kwocie 300 zł mają zostać wykorzystane na skompletowanie wyprawki szkolnej.

Świadczenie to nie zazębia się z programem wsparcia ogłoszonym w sobotę w Polskim Ładzie. Jeśli jednak rodziny z przykładów miałyby dzieci uczące się w szkole podstawowej lub średniej, to owe 300 zł może zostać uwzględnione w rocznych świadczeniach od państwa.

