Dobry start. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o 300+

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacja ustawy o programie „Dobry Start”, czyli popularnym 300+. Przewiduje ona, że Rada Ministrów będzie mogła wydać rozporządzenie, zgodnie z którym wnioski o świadczenia „Dobry start” będą składane wyłącznie przez internet. Obecnie wniosek można składać także w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ustawa zakłada ponadto, że tego programu nie będą już realizowały samorządy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „Wyprawka szkolna” będzie wypłacane jedynie na konto rodziców: koniec z wypłatami w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Resort chce, aby wnioski o „Dobry start” były składane tylko online już od tego roku. Nabór wniosków ruszy 1 lipca. Obecnie z programu korzysta ok. 4,45 mln dzieci.

Wyprawka szkolna - zasady

Przypomnijmy, program Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Nie jest wypłacane na dzieci chodzące do przedszkoli.

Rodzice mogą wydać pieniądze wedle swojego uznania, ale intencją ustawodawcy jest przeznaczenie ich na wydatki związane ze szkołą. Stąd potoczne określenie programu jako „wyprawka szkolna”.

