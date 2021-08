Hojna nagroda jubileuszowa dla prezesa Apple’a. 750 mln dol. za wyniki

Na dziesięciolecie pracy w Apple Tim Cook, obecny prezes spółki, otrzymał ponad pięć milionów udziałów. Ze sprawozdania złożonego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, że sprzedał większość akcji za ponad 750 milionów dolarów - informuje BBC.

Akcje to nie prezent od firmy, a część umowy, którą Cook wynegocjował, gdy zajął fotel prezesa po rezygnacji Steve’a Jobsa w sierpniu 2011 roku. Wysokość nagrody zależała od tego, jak dobrze wypadły akcje Apple w porównaniu z innymi firmami z indeksu giełdowego S&P 500.

Cena akcji Apple wzrosła o 1200 proc. od czasu, gdy został dyrektorem naczelnym, a w ciągu ostatnich trzech lat wzrost wyniósł 191,83 proc. Wycena rynkowa firmy wynosi obecnie prawie 2,5 biliona dolarów.

Cook chce rozdać swoją fortunę

Ze zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika ponadto, że na początku tego tygodnia Cook przekazał akcje Apple o wartości prawie 10 milionów dolarów na cele charytatywne; w dokumentach nie wskazano jednak odbiorcy. To nie była zresztą pierwsza znacząca darowizna dokonana przez prezesa Apple’a. W 2015 roku Cook powiedział, że przed śmiercią chce rozdać całą swoją fortunę; do tej pory przekazał dziesiątki milionów dolarów na cele charytatywne.

Szczególnie na sercu leżą mu pomoc osobom z HIV i AIDS, zmiany klimatyczne, prawa człowieka i równość.

The Giving Pledge, zobowiązanie milionerów

Cook nie jest jedynym superbogatym biznesmenem, który doszedł do wniosku, że fortuny nie zabierze ze sobą przecież do grodu. Od kilku lat coraz to nowi sygnatariusze podpisują zobowiązanie The Giving Pledge, w którym zobowiązują się do przekazania większości swoich majątków na cele charytatywne. Inicjatorami zobowiązania byli Bill Gates i jego była już żona Melania French Gates oraz Warren Buffet. Od 2010 roku podpisało je kilkaset osób.

Są wśród nich Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan, którzy ogłosili, że w ciągu całego ich życia oddadzą 99 proc. należących do nich akcji Facebooka. Akcje te wyceniono wówczas na 45 mld dol.

Założyciel Tesli, Elon Musk, przekazał miliardy na edukację naukową i inżynierską, pediatrię i energię odnawialną.

Fortuną dzieli się również była żona Jaff’a Bezosa MacKenzie Scott. W lipcu 2020 roku przeznaczyła 1,7 mld dol. na cele dobroczynne, a pod koniec ubiegłego roku dokonała kolejnej darowizny w wysokości 4,4 mld dol. W czerwcu 2021 roku poinformowała o przekazaniu 2,74 mld dol. 286 organizacjom, które zajmują się sztuką oraz walczą z dyskryminacją rasową.

