Chomik zawstydził inwestorów. Mr Goxx i jego sukcesy na rynku kryptowalut

Wszystko zaczęło się od gorzkich przemyśleń dwóch trzydziestoparolatków z Niemiec, programisty i naukowca. Doszli do wniosku, że w obliczu rosnących cen, coraz więcej ludzi szuka szczęścia na giełdach kryptowalut, choć nie mają o tym zielonego pojęcia. Nie mają wystarczającej wiedzy i szybko tracą oszczędności. – Żartowaliśmy, że mój chomik podejmowałby lepsze decyzje niż niektórzy ludzie – powiedział właściciel zwierzęcia w rozmowie z BBC. Koledzy chcą pozostać anonimowi.

Niewinny żart został potraktowany jak prawdziwe wyzwanie. Chłopaki zorganizowali chomikowi „biuro”, czyli dostawkę do klatki, w której umieścili drewniane akcesoria udające biurko i obowiązkowo – kilka monitorów. Porządny trader nie będzie przecież męczył oczu na małym laptopie. Chomik dostał imię godne inwestora – to Mr Goxx. Imię nie jest dziełem przypadku. To nawiązanie do firmy o nazwie Mt Gox, która była kiedyś największą giełdą kryptowalut na świecie. Rozpracowali ją jednak oszuści, którzy skradli bitcoiny o wartości milionów dolarów i giełda została zamknięta.

Każdego dnia Mr Goxx jest wpuszczany do biura, gdzie może przystąpić do pracy. Pracy przez zabawę, dodajmy od razu.Kółko, po którym Mr Goxx biega, jest podłączone do sztucznej inteligencji i daje możliwość wyboru kryptowaluty w zależności od pola, na którym zwierzę się zatrzyma. Klatka wyposażona jest w dwa tuneliki. Wchodząc do jednego dokonuje zakupu, a do drugiego- sprzedaży. Jego „działalność” jest transmitowana na żywo na platformie streamingowej Twitch.

Mr Goxx zadebiutował w roli inwestora 12 czerwca inwestując 326 euro. Po 95 zamówieniach w ciągu miesiąca kapitał Mr Goxxa zmniejszył się o 7,3 proc. Jak każdy inwestor, ma lepsze i gorsze dni, ale zasadniczo ma dobrą intuicję. Do tej pory zarobił prawie 20 proc. i pozostawił w tyle niejednego inwestora, który uważa się za profesjonalistę.

Wszystko utrzymane jest w konwencji żartu, bo Mr Goxx robi przecież wyłącznie to, na co ma ochotę. Właściciele kanału internetowego przy każdym filmie przypominają, by nie traktować wskazań Mr Goxx’a jako rekomendacji.

