Glapiński: Kraje, które najlepiej poradziły sobie z kryzysem, mają wysoką inflację. Podał prognozę na styczeń

Rada Polityki Pieniężnej drugi raz z rzędu podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona o 75 pb do poziomu 1,25 proc. Po posiedzeniu odbyła się konferencja Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego.

– Pandemia była nieprzewidywalna [...] Dzięki zdecydowanej reakcji NBP i rządu udało się uchronić gospodarkę przed długotrwałą recesją. Należeliśmy do jednych z pierwszych na świecie, którzy zareagowali – powiedział prezes NBP. – Sytuacja jest niemiła, niekomfortowa, inflacja jest za wysoka. Według naszym modeli jeszcze wzrośnie. W całym 2022 będzie powyżej naszego celu, dopiero 2023 wejdzie w ramy tego celu – dodał.

Wysoka inflacja to efekt ratowania gospodarki

Prezes Adam Glapiński zaznaczył, że światowe gospodarki zmagają się obecnie z wysoką inflacją, gdyż jest to efekt walki z kryzysem popandemicznym. – Ceną za uniknięcia depresji i kilkudziesięcioprocentowego bezrobocia jest podwyższona inflacja. Ma ona charakter globalny. Rzadko się zdarza, aby to było tak jasno pokazane – powiedział. Co ciekawe, Adam Glapiński zestawił Polskę z największymi gospodarkami i krajami, które najlepiej poradziły sobie z kryzysem. – Kraje, które najlepiej sprzeciwiły się kryzysowi pandemicznemu – w tym Polska – mają wyższą inflację – zaznaczył prezes NBP.

– Polski rozwój gospodarczy i cywilizacyjny jest uważany na świecie za cud gospodarczy. Podkreślam to celowo, bo za każdym razem, gdy to mówię, spotyka mnie pasmo złorzeczeń, podczas gdy od pewnego czasu faktycznie Polska przeżywa taki cud gospodarczy. Cud niemiecki jest niczym – wskazał prezes NBP. – Polski model gospodarczy jest na świecie studiowany i jest oceniany pozytywnie – dodał.

– Wychodzimy z kryzysu z bardzo dobrą sytuacją finansów publicznych, co pozwala na wydatki na inwestycje. Mamy niesłychanie niskie bezrobocie. Na tle innych krajów wyglądamy bardzo dobrze. Nie ma gorszej krzywdy niż bezrobocie, które degraduje społecznie, psychicznie, a ostatecznie też fizycznie – zapewnił prezes banku centralnego.

– Szczególnie wysoka inflacja będzie w styczniu przyszłego roku. Przewidujemy 7 proc. Następnie zacznie ona maleć. Prawie wszystkie czynniki na niebie i ziemi na to wskazują – powiedział Adam Glapiński.

