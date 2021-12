O ile od nowego roku zdrożeje prąd? Przedstawiono dwa wyliczenia

Poznaliśmy oficjalne wyliczenia dotyczące podwyżek cen prądu od stycznia 2022 roku. O ile więcej trzeba będzie zapłacić za energię? Są dwie wersje.

„Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku wzrosły o blisko 40 proc. To przełoży się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych w 2022 r. Szacowane jest, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosną o 10-15 proc”. – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, które przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Projekt nowelizacji został już przyjęty przez rząd i trafił do prac parlamentu. Jeśli zostanie przyjęty to w 2022 roku, odbiorcy energii mogą liczyć na duże wzrosty rachunków za prąd. MF mówi o przedziale 10-15 proc.

Wzrost cen prądu zależy od prezesa URE

Dużo bardziej precyzyjnie do wyliczeń podchodzi Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci zaznaczają jednak, że ostateczny wzrost cen będzie zależny od decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zaznaczają jednak podobnie jak przedstawiciele rządu, że znaczącą wagę w podwyżkach mają podniesione taryfy na emisję CO2.

„Na podstawie informacji prasowych oraz publicznych wypowiedzi prezesa Urzędu Regulacji Energetyki szacujemy, że wzrosną one o około 12,8 proc., co podwyższy inflację prawie o 1,5 pkt proc. To dwukrotnie więcej niż w bieżącym roku. Nasza prognoza zakłada, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosną w 2022 r. o 12 proc”. – czytamy. „Decyzja podejmowana jest na bazie kosztów generowania energii oraz jej dystrybucji. Największe wzrosty cen związane są z opłatami za emisje CO2 oraz pośrednio wzrostem kosztu węgla. Komentarze prasowe wskazują, że firmy energetyczne chcą wnioskować o podniesienie taryf o 20-30 proc”. – dodano.

