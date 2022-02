Andrzej Duda odblokuje środki unijne? Polacy są sceptyczni

Przypomnijmy, że 3 lutego prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (sędziowie zasiadający obecnie w Izbie Dyscyplinarnej SN mają mieć stworzoną przez I Prezesa SN możliwość przejścia do innej izby SN, a także możliwość przejścia w stan spoczynku). Prezydent liczy na to, że projekt ustawy jego autorstwa doprowadzi do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czy rzeczywiście do tego dojdzie? Jak pokazuje sondaż pracowni United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM, Polacy są w tej kwestii sceptyczni. Nieco ponad połowa respondentów (50,7 proc.) uważa, że prezydencka ustaw o Sądzie Najwyższym nie przyczyni się do odblokowania środków unijnych. Przeciwnego zdania jest niemal co trzeci ankietowany (31,5 proc.). Z kolei 17,8 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Sceptyczni nawet wyborcy Dudy

Co ciekawe, w sukces prezydenckiej inicjatywy nie wierzy nieco ponad połowa wyborców Andrzeja Dudy (52 proc.) z I tury wyborów prezydenckich w 2020 roku. Zwraca uwagę również fakt, że wśród głosujących wówczas na Rafała Trzaskowskiego odsetek wątpiących w powodzenie projektu prezydenta jest tylko nieznacznie wyższy (59 proc.).

Jak wiadomo, sceptycyzm wobec projektu o Sądzie Najwyższym deklaruje również część obozu Zjednoczonej Prawicy. Niektórzy politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry już zapowiedzieli, że prezydenckiego projektu ustawy nie poprą. Krytyczny wobec niej jest m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

– Nie dość, że projekt ten nie rozwiązuje problemów z UE, to jeszcze istnieje zagrożenie, że doprowadzi do anarchii i spowolnienia rozpatrywania spraw sądowych zwykłych ludzi – podkreśla cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną Warchoł.

Sondaż został przeprowadzony 6 lutego na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj też:

Inicjatywa Andrzeja Dudy dzieli obóz PiS. Jeden z wicepremierów patrzy jednak na nią „życzliwie”