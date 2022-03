Narodowy Bank Ukrainy z ważnym wezwaniem. „Finansowanie agresji zbrojnej musi zostać wstrzymane”

Mir to organizacja płatnicza, konkurująca dotąd na rosyjskim rynku z takimi potentatami jak Mastercard czy Visa. Uruchomiła ją w 2015 roku National Payment Card System, czyli rosyjska krajowa firma płatnicza. Karty płatnicze MIR uznaje się za produkt rewolucji płatniczej, jaka nastąpiła w ostatnich latach w Rosji, czego egzemplifikacją jest coraz większy entuzjazm Rosjan wobec płatności bezgotówkowych. Z Mir można korzystać w takich krajach jak: Armenia, Białoruś, Turcja, Wietnam, Uzbekistan, Tadżykistan, Osetia Południowa oraz Abchazja.

Narodowy Bank Ukrainy wezwał w środę banki z części z tych państw do zawieszenia operacji dokonywanych Mir. Wezwanie to skierowano do banków: Armenii, Kirgistanu, Turcji, Tadżykistanu, Wietnamu, a także Kazachstanu. Centralny bank Ukrainy zwrócił się do banków wskazanych państw o wprowadzenie zakazu używania kart płatniczych Mir w handlu elektronicznym i przelewach P2P. Wezwanie ma oczywiście związek z agresją Rosji na Ukrainę.

„Finansowanie agresji musi zostać wstrzymane”

– Narodowy Bank Ukrainy dąży do zmobilizowania wszelkich możliwych sankcji przeciwko rosyjskiemu sektorowi finansowemu. Finansowanie agresji zbrojnej na Ukrainę musi zostać wstrzymane – powiedział Kyrylo Szewczenko, gubernator Narodowego Banku Ukrainy.

– Właśnie dlatego mocno liczymy na to, że nasi międzynarodowi partnerzy wesprą nasze inicjatywy w tym zakresie – dodał.

W czwartek minęły dokładnie dwa tygodnie od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę. Następstwem tego ataku był szereg sankcji nałożonych na Moskwę przez Zachód. Wpłynęły one na rynek płatności cyfrowych w Rosji. Platformy takie jak Google Pay i Apple Pay odmówiły rejestracji rosyjskich posiadaczy kart korzystających z kart z banków dotkniętych sankcjami. Ponadto wyłączenie części rosyjskich banków z systemu SWIFT ograniczyło transakcje e-commerce i POS.

