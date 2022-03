Przełom ws. odblokowania KPO coraz bliżej? Ważna deklaracja wiceszefa KE

Pytanie w sprawie odblokowania polskiego KPO w związku z przyjęciem przez nasz kraj dużej liczby uchodźców z Ukrainy postawiła wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Katarzyna Szymańska – Borginon, brukselska korespondentka RMF FM. – Mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić postęp w tej sprawie dosyć szybko – odpowiedział Valdis Dombrovskis.

Odblokowanie KPO jeszcze w tym tygodniu?

O tym, że do odblokowania polskiego KPO przez Komisję Europejską może dojść jeszcze w tym tygodniu informował poniedziałkowy Dziennik Gazeta Prawna. – To może być ten tydzień. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy w Ukrainie. Ale teraz to już bardziej kwestia ogłoszenia, że Krajowy Plan Odbudowy jest odblokowany niż dalszych negocjacji jego treści – podkreśla w rozmowie z dziennikiem rządowe źródło.

Na odblokowanie polskiego KPO w marcu liczy rzecznik rządu Piotr Müller, co przyznał w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla Radia Zet. – Liczę, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zarówno dla całej Unii Europejskiej jak i dla Polski i te spory, które są w tej chwili na linii, te stare spory, które w tej chwili wyglądają jak w ogóle dziecinna igraszka na tle tego co się dzieje na wschodzie. Są nikomu niepotrzebne więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że to jest możliwe, że w tym miesiącu temat zostanie zamknięty – powiedział Müller.

Według Dziennika Gazety Prawnej przyspieszenie w sprawie polskiego KPO to efekt nie tylko sytuacji na Ukrainie, ale też wprowadzenia mechanizmu pieniądze za praworządność (w ostatnim czasie Komisja Europejska przygotowała wytyczne dotyczące tego, jak stosować rozporządzenie).

Przypomnijmy, że akceptacja przez Komisję Europejską KPO jest warunkiem otrzymania wypłat z Funduszu Odbudowy, którego ideą jest wsparcie finansowe dla krajów unijnych po pandemii. Polska może liczyć w sumie na 58 mld euro.

