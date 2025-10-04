Wielka radość po losowaniu Eurojackpot! Dwóch Polaków z wysokimi wygranymi

W piątek, 3 października, podczas losowania nr 605 w Eurojackpot wylosowano liczby:

1, 2, 7, 21, 27 oraz 8 i 12.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot znów dostarczyło ogromnych emocji! Tym razem główna wygrana nie padła, ale trzech graczy miało powody do radości – każdy z nich zgarnął po 635 080,60 euro w nagrodzie drugiego stopnia. Dwa szczęśliwe kupony trafiły do Niemiec, a jeden do Danii.

Jeszcze więcej zwycięzców cieszy się z trzeciego stopnia – aż 20 graczy wzbogaciło się o 53 723,30 euro, a nagrody rozdzieliły się między sześć krajów Europy: Niemcy, Danię, Holandię, Chorwację, Norwegię i Włochy.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

W tym losowaniu Eurojackpot fortuna uśmiechnęła się do dwóch graczy w Polsce. Oboje zdobyli nagrodę czwartego stopnia, wzbogacając się o dokładnie 394 510,20 zł. To imponująca suma, która z pewnością otwiera nowe możliwości. Choć do wielkiej wygranej jeszcze krok, takie rezultaty pokazują, że szczęście naprawdę jest na wyciągnięcie ręki.

To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:

30 wygranych piątego stopnia po 1 050,00 zł,

56 wygranych szóstego stopnia po 812,50 zł,

137 wygranych siódmego stopnia po 293,70 zł,

876 wygranych ósmego stopnia po 141,30 zł,

1 634 wygrane dziewiątego stopnia po 77,10 zł,

4 347 wygranych dziesiątego stopnia po 63,50 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 150 mln

Brak głównej wygranej oznacza dalszą kumulację, a emocje sięgają zenitu. Po piątkowym losowaniu pula w Eurojackpot wzrosła do niewiarygodnych 150 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się już we wtorek, 7 października. To oznacza kolejną szansę na milionowe wygrane

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

257 606,30 zł – 30 września, Jurków

1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

239335,50 zł – 26 września, Limanowa

239335,50 zł – 26 września, Bolechowo

239335,50 zł – 26 września, lotto.pl

2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi

239 278,60 zł – 16 września, Warszawa

239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice

239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

167 310,40 zł– 9 września, Będzin

167 310,40 zł– 9 września, Radom

167 310,40 zł– 9 września, Fałków

511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg

314 326,70 zł– 5 września, Rędziny

314 326,70 zł– 5 września, Wrocław

314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl

269 735,20 zł– 2 września, Węgrów

269 735,20 zł – 2 września, Lublin

269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl

935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom

935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń

8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko

997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań

668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

